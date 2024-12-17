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    Сможет ли «Кальяри» доставить «Ювентусу» проблемы?

    «Ювентус» — «Кальяри». «Красно-синие» попытаются воспользоваться кризисным периодом «старой синьоры» и пройти дальше. На что лучше сделать ставку 17 декабря? Ответ — в прогнозе на чемпионат Италии по футболу с коэффициентом 2.10

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Кальяри»
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    Тиагу Мотта — главный тренер «Ювентуса»
    В рамках 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» на своем поле примет «Кальяри». Поединок пройдет 17 декабря и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Кальяри», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 17 Декабря 2024 года

    Ювентус

  • Турин
    •  Ювентус 23:00 Кальяри

    Кальяри

  • Кальяри
    •

    «Ювентус»

    Путь к 1/8 финала: «Старая синьора» напрямую попала в 1/8 финала Кубка Италии, минуя предыдущие стадии. «Ювентус» стабильно является главным претендентом на этот трофей.

    При этом, у команды Тиагу Мотты не самые лучшие результаты в Серии А. «Ювентус» занимает лишь 6-е место в таблице, набрав 28 очков за 16 туров и отставая от зоны Лиги чемпионов на 3 пункта.

    Ювентус — Кальяри: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем туре Серии А команда сыграла вничью с «Венецией» на своем поле со счетом 2:2, избежав поражения на 90+5-й минуте. До этого «Ювентус» одолел «Манчестер Сити» (2:0) в Лиге чемпионов.

    «Старая синьора» не проигрывает на протяжении 11-и матчей подряд во всех турнирах. За этот период «Ювентус» 8 раз сыграл вничью и победил лишь трижды.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: Артур Мело, Бремер, Хуан Кабаль, Андреа Камбьясо, Аркадиуш Милик, Йонас Роухи (у всех — травмы).

    Состояние команды: У ФК «Ювентус» действительно продолжается кризис. Хоть команда и не проигрывает, но слишком часто заканчивает матчи ничейным результатом.

    К тому же, в команде происходит что-то не то. Нападающий Душан Влахович вдруг начал конфликтовать с фанатами «Ювентуса», а капитан «старой синьоры» решил не поддерживать своего партнера. Тиагу Мотте предстоит еще много работы по построению коллектива.

    «Кальяри»

    Путь к 1/8 финала: Он у команды был куда сложнее, чем у «Ювентуса». «Кальяри» начал выступать в Кубке Италии со стадии 1/32 финала, где обыграл «Каррарезе» со счетом 3:1.

    Уже в 1/16 финала команде встретился «Кремонезе», который дал бой «красно-синим». «Кальяри» обыграл соперника со счетом 1:0, забив единственный гол на 60-й минуте.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре Серии А команда уступила «Аталанте» (0:1), а до этого с тем же счетом проиграла «Фиорентине». Матчем ранее «Кальяри» одолел на своем поле «Верону» со счетом 1:0.

    В последних 5-и матчах команда по 2 раза проиграла и сыграла вничью, а также однажды победила. За этот период «Кальяри» делил очки с «Дженоа» (2:2) и «Миланом» (3:3).

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    Состояние команды: «Кальяри» точно не будет фаворитом в предстоящем матче против «Ювентуса», но «красно-синие» вполне способны дать бой сопернику, который находится в кризисе.

    Стоит отметить, что в последних 2-х очных встречах команда сыграли вничью (1:1 и 2:2). Сможет ли на сей раз «Кальяри» зацепиться за результат и попробовать выбить «Ювентус» из розыгрыша Кубка Италии? Большой вопрос...

    Статистика для ставок

    • «Ювентус» не проигрывает на протяжении 11-и матчей подряд (8 матчей сыграл вничью)

    • «Кальяри» проиграл 2 последних встречи с одинаковыми счетами 0:1

    • В последних 3-х очных встречах команды дважды сыграли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ювентуса» — 1.47, победа «Кальяри» — 7.50, ничья — 4.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с одинаковыми коэффициентами — 1.90.

    Прогноз: Можно предположить, что «Кальяри» даст бой «старой синьоре» даже на чужом поле.

    Ставка: Победа «Кальяри» с форой (+1) за 2.10.

    Прогноз: Матч должен получится низовым, ведь «Кальяри» умеет грамотно действовать на своей половине поля.

    Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.90.

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    «Ювентус» — «Кальяри»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 17.12.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Кальяри» доставить «Ювентусу» проблемы?
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