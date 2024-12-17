В рамках 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» на своем поле примет «Кальяри». Поединок пройдет 17 декабря и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Кальяри», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ювентус»

Путь к 1/8 финала: «Старая синьора» напрямую попала в 1/8 финала Кубка Италии, минуя предыдущие стадии. «Ювентус» стабильно является главным претендентом на этот трофей.

При этом, у команды Тиагу Мотты не самые лучшие результаты в Серии А. «Ювентус» занимает лишь 6-е место в таблице, набрав 28 очков за 16 туров и отставая от зоны Лиги чемпионов на 3 пункта.

Последние матчи: В прошедшем туре Серии А команда сыграла вничью с «Венецией» на своем поле со счетом 2:2, избежав поражения на 90+5-й минуте. До этого «Ювентус» одолел «Манчестер Сити» (2:0) в Лиге чемпионов.

«Старая синьора» не проигрывает на протяжении 11-и матчей подряд во всех турнирах. За этот период «Ювентус» 8 раз сыграл вничью и победил лишь трижды.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Артур Мело, Бремер, Хуан Кабаль, Андреа Камбьясо, Аркадиуш Милик, Йонас Роухи (у всех — травмы).

Состояние команды: У ФК «Ювентус» действительно продолжается кризис. Хоть команда и не проигрывает, но слишком часто заканчивает матчи ничейным результатом.

К тому же, в команде происходит что-то не то. Нападающий Душан Влахович вдруг начал конфликтовать с фанатами «Ювентуса», а капитан «старой синьоры» решил не поддерживать своего партнера. Тиагу Мотте предстоит еще много работы по построению коллектива.

«Кальяри»

Путь к 1/8 финала: Он у команды был куда сложнее, чем у «Ювентуса». «Кальяри» начал выступать в Кубке Италии со стадии 1/32 финала, где обыграл «Каррарезе» со счетом 3:1.

Уже в 1/16 финала команде встретился «Кремонезе», который дал бой «красно-синим». «Кальяри» обыграл соперника со счетом 1:0, забив единственный гол на 60-й минуте.

Последние матчи: В прошедшем туре Серии А команда уступила «Аталанте» (0:1), а до этого с тем же счетом проиграла «Фиорентине». Матчем ранее «Кальяри» одолел на своем поле «Верону» со счетом 1:0.

В последних 5-и матчах команда по 2 раза проиграла и сыграла вничью, а также однажды победила. За этот период «Кальяри» делил очки с «Дженоа» (2:2) и «Миланом» (3:3).

Состояние команды: «Кальяри» точно не будет фаворитом в предстоящем матче против «Ювентуса», но «красно-синие» вполне способны дать бой сопернику, который находится в кризисе.

Стоит отметить, что в последних 2-х очных встречах команда сыграли вничью (1:1 и 2:2). Сможет ли на сей раз «Кальяри» зацепиться за результат и попробовать выбить «Ювентус» из розыгрыша Кубка Италии? Большой вопрос...

Статистика для ставок

«Ювентус» не проигрывает на протяжении 11-и матчей подряд (8 матчей сыграл вничью)

«Кальяри» проиграл 2 последних встречи с одинаковыми счетами 0:1

В последних 3-х очных встречах команды дважды сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ювентуса» — 1.47, победа «Кальяри» — 7.50, ничья — 4.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с одинаковыми коэффициентами — 1.90.

Прогноз: Можно предположить, что «Кальяри» даст бой «старой синьоре» даже на чужом поле.

Ставка: Победа «Кальяри» с форой (+1) за 2.10.

Прогноз: Матч должен получится низовым, ведь «Кальяри» умеет грамотно действовать на своей половине поля.

Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.90.