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    «Ньюкасл» нацелился на подписание Кудуса

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    Нападающий «Вест Хэма» Мохаммед Кудус может стать игроком «Ньюкасла». Об этом сообщает издание Mirror.

    Мохаммед Кудус — нападающий «Вест Хэма»
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    Мохаммед Кудус — нападающий «Вест Хэма»

    Стало известно, что руководство «сорок» даже готово заплатить за форварда больше 100 млн. евро, чтобы перебить предложение лондонского «Арсенала», который также нацелился на подписание Кудуса.

    Для осуществления этого трансфера боссам «Ньюкасла» необходимо расстаться, как минимум, с несколькими игроками, чтобы не правила финансового фэйр-плей.

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    • В нынешнем сезоне Кудус провел за «Вест Хэм» 10 матчей в рамках АПЛ, забил 2 гола и сделал голевую передачу.

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