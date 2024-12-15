«Ньюкасл» нацелился на подписание Кудуса

Нападающийможет стать игроком. Об этом сообщает издание Mirror

Стало известно, что руководство «сорок» даже готово заплатить за форварда больше 100 млн. евро, чтобы перебить предложение лондонского «Арсенала», который также нацелился на подписание Кудуса.

Для осуществления этого трансфера боссам «Ньюкасла» необходимо расстаться, как минимум, с несколькими игроками, чтобы не правила финансового фэйр-плей.

В нынешнем сезоне Кудус провел за «Вест Хэм» 10 матчей в рамках АПЛ, забил 2 гола и сделал голевую передачу.