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    «Челси» — «Брентфорд»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 16-м туре английской Премьер-лиги «Чесли» в примет «Брентфорд» на «Стэмфорд Бридж». Поединок состоится 15 декабря в 22:00 по по московскому времени.

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    Хорошая глубина состава дает свои плоды. К концу первой половины сезона «Челси» — одна из лучших команд Европы на данный момент, если брать последние результаты. Ну в АПЛ так точно. В таблице «аристократы» идут на 2-м, имея 31 очко. «Синие» выдали несколько результативных матчей в этом турнире. Они разгромили «Астон Виллу» 3:0 и «Саутгемптон» 5:1, а также забили 4 мяча «Тоттенхэму» (4:3).

    «Брентфорд» находится прямо на экваторе таблицы АПЛ. В его активе 23 очка. Добрать несколько пунктов удалось в прошлом туре, где «пчелы» на своем поле обыграли 4:2 «Ньюкасл». Как для середняка, результаты у гостей неплохие. Они проиграли один раз в последних пяти матчах в АПЛ. Но это будет первое серьезное испытание для команды за последние пару месяцев.

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки

    У «Челси» есть все шансы на победу. Тем более что на своем поле клуб проиграл только раз. В основном дома хозяева набираю по 3 пункта.

    • Букмекеры дают 1.35 на «Челси» и 8.15 на «Брентфорд», а ничья оценивается коэффициентом 5.90.

    • Что касается прогнозов, то эксперты LiveSport.Ru ставят на результативность и настырность «Брентфорда», что позволит гостям сильно не отставать от «аристократов». Подробнее о ставках в прогнозе редакции.

    • Искусственный интеллект уверен, что «Челси» не оставит шансов сопернику и выиграет 3:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Челси» — «Брентфорд» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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