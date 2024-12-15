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    «Челси» — «Брентфорд». «Синие» наконец-то готовы побороться за титул, и матч с «Брентфордом» — легкие три очка, но на что сделать ставку 15 декабря? Прогноз экспертов подскажет (коэффициент 1.95)

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Брентфорд»
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    Марк Гиу — игрок «Челси»
    15 декабря в 16-м туре английской Премьер-лиги «Челси» на своем поле сыграет против «Брентфорда». Начало игры — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Брентфорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Декабря 2024 года

    Челси

  • Лондон
    •  Челси 22:00 Брентфорд

    Брентфорд

  • Брентфорд
    •

    «Челси»

    Турнирное положение: лондонский коллектив в этом сезоне навязывает борьбу за чемпионский титул.

    Лондонцы в настоящий момент имеют в своем активе 31 очко и занимают второе место в турнирной таблице.

    Челси — Брентфорд: коэффициенты букмекеров

    Команда из Лондона смогла забить 35 мячей, а в свои ворота пропустила 18.

    Последние матчи: в прошлых турах «синие» переиграли «Тоттенхэм» (4:3), «Саутгемптон» (5:1), «Астон Виллу» (3:0) и «Лестер» (2:1).

    Только до этого «аристократы» потеряли очки, сыграв вничью с «Арсеналом» (1:1).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Также команда из столицы Англии победила «Хайденхайм» (2:0) и «Астану» (3:1) в Лиге конференций.

    Не сыграют: в столичном коллективе травмированы травмированы Уэсли Фофана, Рис Джеймс и Омари Келлиман, а также дисквалифицирован Педру Нету.

    Состояние команды: подопечные Энцо Марески в этом сезоне набрали отличную форму, показывают интересный футбол и претендуют на чемпионский титул.

    Думается, что «Челси» сможет до последнего бороться за золотые медали, а также команда является одним из фаворитов Лиги конференций.

    «Брентфорд»

    Турнирное положение: «пчелы» являются крепким середняком текущего сезона.

    В настоящий момент команда из одноименного города смогла набрать 23 очка и занимает девятую строчку в турнирной таблице.

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    • Коллектив из Брентфорда смог забить 31 мяч, а в свои ворота пропустил 28.

    Последние матчи: в прошлых турах «красно-белые» переиграли «Ньюкасл» (4:2), но проиграли «Астон Вилле» (1:3).

    До этого же «Брентфорд» выиграл у «Лестера» (4:1) и сыграл вничью с «Эвертоном» (0:0).

    Не сыграют: травмированы Джошуа Да Силва, Густаво Нуньес, Рико Генри, Арон Хики и Матиас Йенсен.

    Состояние команды: подопечные Томаса Франка в этой сезоне хоть и нестабильны, но достаточно уверены в себе. «Брентфорд» навязывает борьбу всем соперникам и просто с ним никому не бывает.

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    В прошлом сезоне «Брентфорд» стал лишь 16-м. В этом он точно должен быть выше.

    Статистика для ставок

    • «Челси» имеет серию из 6 побед подряд

    • «Брентфорд» выиграл 3 из последних 5 матчей

    • В последней очной игре 2 марта «Брентфорд» и «Челси» сыграли вничью 2:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.32. Ничья — в 5.80, победа «Брентфорда» — в 8.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.35 и 3.20 соответственно.

    Прогноз: команды в последнее время забивают очень много, поэтому ждем большое количество голов.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 1.95.

    Прогноз: «Челси» хоть и в хорошей форме, но команде будет достаточно сложно в этой игре. Думается, что лондонцы если и выиграют, то сделают это минимально.

    Ставка: победа «Брентфорда» с форой+1,5 за 2.00.

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    «Челси» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 15.12.2024. Прогнозы на футбол. Ждем много голов в Лондоне
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