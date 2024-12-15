15 декабря в 16-м туре английской Премьер-лиги «Челси» на своем поле сыграет против «Брентфорда». Начало игры — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Брентфорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Челси»

Турнирное положение: лондонский коллектив в этом сезоне навязывает борьбу за чемпионский титул.

Лондонцы в настоящий момент имеют в своем активе 31 очко и занимают второе место в турнирной таблице.

Команда из Лондона смогла забить 35 мячей, а в свои ворота пропустила 18.

Последние матчи: в прошлых турах «синие» переиграли «Тоттенхэм» (4:3), «Саутгемптон» (5:1), «Астон Виллу» (3:0) и «Лестер» (2:1).

Только до этого «аристократы» потеряли очки, сыграв вничью с «Арсеналом» (1:1).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Также команда из столицы Англии победила «Хайденхайм» (2:0) и «Астану» (3:1) в Лиге конференций.

Не сыграют: в столичном коллективе травмированы травмированы Уэсли Фофана, Рис Джеймс и Омари Келлиман, а также дисквалифицирован Педру Нету.

Состояние команды: подопечные Энцо Марески в этом сезоне набрали отличную форму, показывают интересный футбол и претендуют на чемпионский титул.

Думается, что «Челси» сможет до последнего бороться за золотые медали, а также команда является одним из фаворитов Лиги конференций.

«Брентфорд»

Турнирное положение: «пчелы» являются крепким середняком текущего сезона.

В настоящий момент команда из одноименного города смогла набрать 23 очка и занимает девятую строчку в турнирной таблице.

Коллектив из Брентфорда смог забить 31 мяч, а в свои ворота пропустил 28.

Последние матчи: в прошлых турах «красно-белые» переиграли «Ньюкасл» (4:2), но проиграли «Астон Вилле» (1:3).

До этого же «Брентфорд» выиграл у «Лестера» (4:1) и сыграл вничью с «Эвертоном» (0:0).

Не сыграют: травмированы Джошуа Да Силва, Густаво Нуньес, Рико Генри, Арон Хики и Матиас Йенсен.

Состояние команды: подопечные Томаса Франка в этой сезоне хоть и нестабильны, но достаточно уверены в себе. «Брентфорд» навязывает борьбу всем соперникам и просто с ним никому не бывает.

В прошлом сезоне «Брентфорд» стал лишь 16-м. В этом он точно должен быть выше.

Статистика для ставок

«Челси» имеет серию из 6 побед подряд

«Брентфорд» выиграл 3 из последних 5 матчей

В последней очной игре 2 марта «Брентфорд» и «Челси» сыграли вничью 2:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.32. Ничья — в 5.80, победа «Брентфорда» — в 8.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.35 и 3.20 соответственно.

Прогноз: команды в последнее время забивают очень много, поэтому ждем большое количество голов.

Ставка: тотал больше 3,5 за 1.95.

Прогноз: «Челси» хоть и в хорошей форме, но команде будет достаточно сложно в этой игре. Думается, что лондонцы если и выиграют, то сделают это минимально.

Ставка: победа «Брентфорда» с форой+1,5 за 2.00.