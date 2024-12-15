Челси
Брентфорд
«Челси»
Турнирное положение: лондонский коллектив в этом сезоне навязывает борьбу за чемпионский титул.
Лондонцы в настоящий момент имеют в своем активе 31 очко и занимают второе место в турнирной таблице.
Челси — Брентфорд: коэффициенты букмекеров
Команда из Лондона смогла забить 35 мячей, а в свои ворота пропустила 18.
Последние матчи: в прошлых турах «синие» переиграли «Тоттенхэм» (4:3), «Саутгемптон» (5:1), «Астон Виллу» (3:0) и «Лестер» (2:1).
Только до этого «аристократы» потеряли очки, сыграв вничью с «Арсеналом» (1:1).
Также команда из столицы Англии победила «Хайденхайм» (2:0) и «Астану» (3:1) в Лиге конференций.
Не сыграют: в столичном коллективе травмированы травмированы Уэсли Фофана, Рис Джеймс и Омари Келлиман, а также дисквалифицирован Педру Нету.
Состояние команды: подопечные Энцо Марески в этом сезоне набрали отличную форму, показывают интересный футбол и претендуют на чемпионский титул.
Думается, что «Челси» сможет до последнего бороться за золотые медали, а также команда является одним из фаворитов Лиги конференций.
«Брентфорд»
Турнирное положение: «пчелы» являются крепким середняком текущего сезона.
В настоящий момент команда из одноименного города смогла набрать 23 очка и занимает девятую строчку в турнирной таблице.
Коллектив из Брентфорда смог забить 31 мяч, а в свои ворота пропустил 28.
Последние матчи: в прошлых турах «красно-белые» переиграли «Ньюкасл» (4:2), но проиграли «Астон Вилле» (1:3).
До этого же «Брентфорд» выиграл у «Лестера» (4:1) и сыграл вничью с «Эвертоном» (0:0).
Не сыграют: травмированы Джошуа Да Силва, Густаво Нуньес, Рико Генри, Арон Хики и Матиас Йенсен.
Состояние команды: подопечные Томаса Франка в этой сезоне хоть и нестабильны, но достаточно уверены в себе. «Брентфорд» навязывает борьбу всем соперникам и просто с ним никому не бывает.
В прошлом сезоне «Брентфорд» стал лишь 16-м. В этом он точно должен быть выше.
Статистика для ставок
- «Челси» имеет серию из 6 побед подряд
- «Брентфорд» выиграл 3 из последних 5 матчей
- В последней очной игре 2 марта «Брентфорд» и «Челси» сыграли вничью 2:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.32. Ничья — в 5.80, победа «Брентфорда» — в 8.50.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.35 и 3.20 соответственно.
- 2.05Кальяри — Аталанта: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.30Майнц — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 2.00Ливерпуль — Фулхэм: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
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Прогноз: команды в последнее время забивают очень много, поэтому ждем большое количество голов.
Ставка: тотал больше 3,5 за 1.95.
Прогноз: «Челси» хоть и в хорошей форме, но команде будет достаточно сложно в этой игре. Думается, что лондонцы если и выиграют, то сделают это минимально.
Ставка: победа «Брентфорда» с форой+1,5 за 2.00.