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    Постекоглу: Нам нужно заполнить пробелы в необходимом опыте

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    Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу ответил на вопрос об омоложении состава.

    Ангелос Постекоглу
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    Ангелос Постекоглу

    «Было бы здорово, если бы мы сразу добились успеха, но то, что мы пытаемся сделать, — это создать что-то, что даст нам возможность добиться устойчивого успеха, и мы целенаправленно становимся моложе, потому что хотим, чтобы они росли вместе.

    Затем нам нужно заполнить пробелы в необходимом опыте. Это то, что мы пытались сделать, но у нас был сознательный план стать моложе в первые пару лет, создать основу команды, а затем, надеюсь, по мере того, как они вырастут вместе, это позволит нам дополнить стартовый состав необходимым опытом», — приводит слова Постекоглу Eurosport.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Тоттенхэм» идет только 11-м в турнирной таблице английского чемпионата.

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