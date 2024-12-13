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    Тренер «Астаны» — о поражении в матче с «Челси»: Могли сыграть лучше

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    Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян высказался о поражении своей команды в матче 5-го тура общего этапа Лиги конференций с «Челси» (1:3).

    Григорий Бабаян — главный тренер «Астаны»
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    Григорий Бабаян — главный тренер «Астаны»

    «Челси — очень сильная команда, которая сейчас находится в очень хорошей форме, у них чемпионат в самом разгаре. Мы опасались за наше физическое состояние, и в первом тайме было заметно, что опасения не были напрасны. Во втором тайме немножко успокоили игру, создали пару моментов.

    Конечно, нам не хотелось проигрывать. Думаю, мы сделали чуть меньше того, что могли сделать. Могли сыграть лучше. Но класс есть класс. Заслуженная победа Челси», — приводит слова Бабаяна официальный сайт УЕФА.

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