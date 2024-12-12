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    «Астана» — «Челси». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 5-го тура Лиги конференций «Астана» — «Челси»

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    «Челси»
    «Астана» на своем поле примет «Челси» в матче 5-го тура общего этапа Лиги конференций. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Астана»

    «Астана» набрала 4 очка в 4-х матчах общего этапа Лиги конференций, расположившись на 23-й строчке в турнирной таблице. Команда из одноименного города одержала одну победу, один раз сыграла вничью и дважды уступила, забив 2 гола и пропустив 4 мяча в свои ворота. В двух оставшихся турах «Астана» предстоит сыграть с «Челси» и АПОЭЛ.

    В крайнем матче «жёлто-синие» принимали португальскую «Виторию». «Астана» вела с минимальным счетом, но не смогла довести дело до победы, пропустив на последних минутах — ничья 1:1. До этого команда Григория Бабаяна с сухим счетом уступила «Пафосу» (0:1) и «Нью-Сейнтс» (0:2), а в первом туре одержала победу над «Бачка-Топола» (1:0).

    «Астана» завершила чемпионат Казахстана на втором месте, уступив первому «Кайрату» всего одно очко. В конце ноября «жёлто-синие» все же стали обладателями другого трофея, обыграв в финале Кубка лиги «Женис» (2:0, доп.время).

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    «Челси»

    «Челси» лидирует в турнирной таблице Лиги конференций, одержав все 4 победы на общем этапе. Лондонский клуб стал самой результативной командой на данном отрезке, забив 18 голов и пропустив трижды в свои ворота. В двух оставшихся матчах «синим» предстоит встретиться с «Астаной» и «Шемрок Роверс».

    В 4-м туре «Челси» набрал очередные три очка себе в актив, одержав уверенную победу над «Хайденхаймом» в гостях — 2:0. До этого команда Марески уничтожила «Ноа» (8:0), а также разгромила «Панатинаикос» (4:1) и переиграла «Гент» (4:2).

    «Челси» идет на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. В крайнем туре АПЛ «синие» одержали волевую победу в дерби над «Тоттенхэмом» — 4:3.

    Стоит отметить, что «Астана» и «Челси» никогда не играли между собой ранее.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Астана» — «Челси» с коэффициентом 2.31.

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