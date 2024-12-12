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    Астана — Челси: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.31. 12.12.2024

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    Прогноз и ставки на «Астана» — «Челси»
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    «Саутгемптон» — «Челси»
    Казахстанский клуб «Астана» сыграет против английского «Челси» в 5 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 12 декабря, начало — в 18:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Астана» — «Челси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 12 Декабря 2024 года

    Астана

  • Лига конференций. Этап лиги
    •  Астана 18:30 Челси

    Челси

  • Лондон
    •

    «Астана»

    Турнирное положение: Вице-чемпион Казахстана находится на границе между выходом в плей-офф и вылетом из еврокубка. За 2 тура до окончания основного этапа Лиги конференций «Астана» занимает 23 место с 4 набранными очками.

    Последние матчи: В 4 туре Лиги конференций «Астана» в родных стенах сыграла вничью с португальской командой «Витория» (1:1).

    Астана — Челси: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных игроков на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Астана» одержала две победы, сыграла один раз вничью и проиграла две встречи.

    «Челси»

    Турнирное положение: «Челси» набрал 12 очков в Лиге конференций после 4 тура. На данный момент «аристократы» занимают 1 место в турнирной таблице основного этапа. Лондонский клуб уже вышел в плей-офф, только на какой стадии англичане сыграют — в 1/8 или в 1/16 финала? Ответ узнаем по итогам последних двух туров Лиги конференций.

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  • 07/12/2024

    • Последние матчи: В 4 туре Лиги конференций «Челси» одержал уверенную победу над немецкой командой «Хайденхайм» (2:0).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных игроков на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Челси» одержал пять побед.

    Статистика для ставок

    • «Астана» занимает 23 место в Лиге конференций

    • «Челси» занимает 1 место в Лиге конференций

    • Победная серия «Челси» составляет 5 матчей

    • «Витория» и «Астана» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 7.80, а победа «Астаны» — в 14.70.

    ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 1.96 и 1.90 соответственно.

    Прогноз: «Челси» показывают качественный футбол, в среднем за игру, английский клуб забивает 4,5 мяча.

    Ставка: Фора «Челси» (-2.5) с коэффициентом 2.31.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что команды сыграют результативно.

    Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 1.96.

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    «Астана» — «Челси»: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 12.12.2024. Прогнозы на футбол. «Челси» нанесёт фиаско казахам?
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