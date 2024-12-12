«Астана» — «Челси»: счет матча 1:3, обзор голов

одержал уверенную победу над(3:1) в рамках 5-го тура общего этапа Лиги конференций.

В составе «синих» дублем отметился Марк Гиу, забив свои голы на 14-й и 19-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Ренату Вейга на 40-й минуте.

Единственный гол у «Астаны» записал на свой счет Марин Томасов на 45-й минуте.

Лига Европы. Общий этап. 6-й тур «Астана» — «Челси» 1:3 (1:3, 0:0). Голы: 0:1 — 14 Гиу, 0:2 — 18, автогол Марочкин, 0:3 — 39 Вейга, 1:3 — 45 Томасов«Астана»: Сейсен, Вороговский, Бартолец, Калаица, Марочкин, Кажуколовас, Камара (Астанов, 90+1), Аманович (Осеи, 46), Эбонг, Томасов (Грипши, 88), Чарльз (Каримов, 72)«Челси»: Йоргенсен, Дисаси, Адарабиойо, Ачимпонг, Рак-Сакьи (Дайер, 86), Чуквуэмека (Вейл, 67), Вейга, Дьюзбери-Холл, Джордж, Гиу (Меука, 78), Нету (Ампа, 46)Предупреждения: Аманович (27)

После этого матча «Челси» занимает 1-е место в таблице общего этапа Лиги конференций с 15-ю очками в активе. «Астана» — на 24-й позиции с 4 баллами.