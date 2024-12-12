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    «Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига Европы Футбол Англии Тоттенхэм Рейнджерс Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    12 декабря в Глазго состоится очная встреча местного «Рейнджерс» и лондонского «Тоттенхэма». Команды сыграют в рамках 6-го тура Лиги Европы УЕФА. Начало игры в 23:00 по мск.

    Сон Хын Мин
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    Сон Хын Мин

    Пожалуй, это один из самых интересных матчей дня в турнире. «Рейнджерс» будет отстаивать свое место в топ-8, а «Тоттенхэм» постарается обойти соперника. Команды имеют по 10 набранных очков и являются соседями по турнирной таблице — «Рейнджерс» на 8-й строчке, «Тоттенхэм» занимает 9-е место.

    «Шпорам» нужно побеждать, так как они не смогли выиграть в двух прошлых турах, уступив 2:3 «Галатасараю» и сыграв вничью 2:2 с «Ромой». «Рейнджерс» зарядило поражение от «Лиона» (1:4), после этого команда обыграла 4:0 клуб ФКСБ и разгромила 4:1 «Ниццу», а также добилась ничьи 1:1 с «Олимпиакосом».

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Отметим, что «Тоттенхэм» подошел в куда худшей форме. Команда Постекоглу не смогла выиграть в 4 матчах. После ничьи с «Ромой» гости сыграли 1:1 с «Фулхэмом», проиграли 0:1 «Борнмуту» и 3:4 «Челси» в АПЛ.

    Прогнозы и ставки

    Разберем, кто фаворит, какие коэффициенты нам предлагают и на что ставить.

    Букмекеры дают такие коэффициенты: 3.00 на «Рейнджерс», 3.85 на ничью, 2.27 на «Тоттенхэм».

    Прогноз на матч от ИИ: «Тоттенхэм» прервет свою серию и обыграет «Рейнджерс» со счетом 1:0.

    Эксперты LiveSport.Ru ожидают верхового поединка и предлагают сделать ставку на тотал больше. Узнать ставку можно в прогнозе редакции.

    Где смотреть матч

    Сайт LiveCup.Run предлагает смотреть прямую трансляцию матча «Рейнджерс» — «Тоттенхэм» со статистикой и составами. Помимо этого там вы найдете список букмекеров с коэффициентами.

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