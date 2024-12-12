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    Прогноз и ставка на матч Рейнджерс — Тоттенхэм 12.12.2024

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Тоттенхэм»
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    «Тоттенхэм»
    12 декабря в шестом туре основного этапа Лиги Европы «Рейнджерс» на своем поле сыграет против «Тоттенхэма». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рейнджерс» — «Тоттенхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 12 Декабря 2024 года

    Глазго Рейнджерс

  • Глазго
    •  Глазго Рейнджерс 23:00 Тоттенхэм

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •

    «Рейнджерс»

    Турнирное положение: команда из Глазго неплохо идет в текущем розыгрыше Лиги Европы.

    «Джерс» в настоящий момент имеет в своем активе 10 очков и идет на восьмом месте в турнирной таблице.

    Глазго Рейнджерс — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров

    «Светло-синие» смогли 12 раз поразить ворота соперника и шесть раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых матчах Лиги Европы «Рейнджерс» победил «Ниццу» (4:1), но сыграл вничью с «Олимпиакосом» (1:1).

    В чемпионате Шотландии «плюшевые мишки» переиграли «Росс Каунти» (3:0), «Килмарнок» (6:0) и «Сент-Джонстон» (1:0).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Только до этого подопечные Филиппа Клемана поделили очки с «Данди Юнайтед» (1:1).

    Не сыграют: травмирован только Нерайшо Касанвирджо.

    Состояние команды: сейчас «Рейнджерс» находится в достаточно неплохой форме, что можно понять и по результатам команды.

    В Лиге Европы выход из группы будет для команды успехом, а вот в чемпионате «Рейнджерс» устроит только чемпионство, но там уже есть 11 очков отставания от «Селтика».

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: команда из Лондона также претендует на выход из группы в Лиге Европы.

    Лондонский коллектив набрал 10 баллов и находится на девятой строчке в турнирной таблице.

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    • Лондонцы смогли 10 раз поразить ворота соперника и только шесть раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в Лиге Европы «шпоры» сыграли вничью с «Ромой» (2:2) и уступили «Галатасараю» (2:3).

    В чемпионате Англии «лилейно-белые» проиграли «Челси» (3:4) и «Борнмуту» (0:1), а также поделили очки с «Фулхэмом» (1:1).

    Только до этого команда из столицы Англии разгромила «Манчестер Сити» (4:0).

    Не сыграют: травмированы Бен Дэвис, Гильелмо Викарио, Мики Мур, Кристиан Ромеро, Ришарлисон и Вилсон Одоберт.

    Состояние команды: сейчас «Тоттенхэм» находится в кризисе и на спаде. Подопечные Ангелоса Постекоглу уже давненько не могут добыть победу.

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    Столичная команда обязана выходить из группы в Лиге Европы и бороться за место в еврокубках в АПЛ, но вполне возможно, что с такой игрой у «Тоттенхэма» не получится это сделать.

    Статистика для ставок

    • «Тоттенхэм» не может выиграть на протяжении 4 матчей во всех турнирах

    • «Рейнджерс» не проигрывает на протяжении 8 матчей во всех турнирах

    • В 2022 году «Тоттенхэм» обыграл «Рейнджерс» со счетом 2:1 в рамках товарищеского матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.00. Ничья — в 3.35, победа «Рейнджерс» — в 3.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.55 и 2.45 соответственно.

    Прогноз: команды прилично забивают в этом сезоне, поэтому поединок вполне может получиться результативным.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.30.

    Прогноз: если говорить об исходе поединка, то как такового фаворита в этой игре нет и команды вполне могут сыграть вничью.

    Ставка: ничья за 3.90.

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    «Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 12.12.2024. Прогнозы на футбол. Ожидаем много голов
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