12 декабря в шестом туре основного этапа Лиги Европы «Рейнджерс» на своем поле сыграет против «Тоттенхэма». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рейнджерс» — «Тоттенхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: команда из Глазго неплохо идет в текущем розыгрыше Лиги Европы.

«Джерс» в настоящий момент имеет в своем активе 10 очков и идет на восьмом месте в турнирной таблице.

«Светло-синие» смогли 12 раз поразить ворота соперника и шесть раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых матчах Лиги Европы «Рейнджерс» победил «Ниццу» (4:1), но сыграл вничью с «Олимпиакосом» (1:1).

В чемпионате Шотландии «плюшевые мишки» переиграли «Росс Каунти» (3:0), «Килмарнок» (6:0) и «Сент-Джонстон» (1:0).

Прогнозы и ставки на футбол

Только до этого подопечные Филиппа Клемана поделили очки с «Данди Юнайтед» (1:1).

Не сыграют: травмирован только Нерайшо Касанвирджо.

Состояние команды: сейчас «Рейнджерс» находится в достаточно неплохой форме, что можно понять и по результатам команды.

В Лиге Европы выход из группы будет для команды успехом, а вот в чемпионате «Рейнджерс» устроит только чемпионство, но там уже есть 11 очков отставания от «Селтика».

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: команда из Лондона также претендует на выход из группы в Лиге Европы.

Лондонский коллектив набрал 10 баллов и находится на девятой строчке в турнирной таблице.

Лондонцы смогли 10 раз поразить ворота соперника и только шесть раз пропустили в свои.

Последние матчи: в Лиге Европы «шпоры» сыграли вничью с «Ромой» (2:2) и уступили «Галатасараю» (2:3).

В чемпионате Англии «лилейно-белые» проиграли «Челси» (3:4) и «Борнмуту» (0:1), а также поделили очки с «Фулхэмом» (1:1).

Только до этого команда из столицы Англии разгромила «Манчестер Сити» (4:0).

Не сыграют: травмированы Бен Дэвис, Гильелмо Викарио, Мики Мур, Кристиан Ромеро, Ришарлисон и Вилсон Одоберт.

Состояние команды: сейчас «Тоттенхэм» находится в кризисе и на спаде. Подопечные Ангелоса Постекоглу уже давненько не могут добыть победу.

Столичная команда обязана выходить из группы в Лиге Европы и бороться за место в еврокубках в АПЛ, но вполне возможно, что с такой игрой у «Тоттенхэма» не получится это сделать.

Статистика для ставок

«Тоттенхэм» не может выиграть на протяжении 4 матчей во всех турнирах

«Рейнджерс» не проигрывает на протяжении 8 матчей во всех турнирах

В 2022 году «Тоттенхэм» обыграл «Рейнджерс» со счетом 2:1 в рамках товарищеского матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 2.00. Ничья — в 3.35, победа «Рейнджерс» — в 3.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.55 и 2.45 соответственно.

Прогноз: команды прилично забивают в этом сезоне, поэтому поединок вполне может получиться результативным.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.30.

Прогноз: если говорить об исходе поединка, то как такового фаворита в этой игре нет и команды вполне могут сыграть вничью.

Ставка: ничья за 3.90.