Клаудиньо мечтает сыграть за «Сантос»

Бразильский нападающийвысказался о возможном возвращении в

«Я очень люблю "Сантос". Многим обязан "Сантосу" и его президенту Марсело Тейшейре. В начале моей карьеры клуб всегда помогал мне. Организация, обучение, питание… испытываю огромное уважение к клубу и Тейшейре.

Если это (переход) пойдет на пользу "Зениту", то все может случиться. Я мечтаю сыграть за "Сантос". Но не хочу возвращаться в клуб доигрывать. Хочу вернуться, чтобы приносить этой команде пользу», — приводит слова Клаудиньо ESPN BR.

В нынешнем сезоне бразильский полузащитник провел за «Зенит» 16 матчей в рамках РПЛ и отметился 5-ю результативными передачами. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028-го года.