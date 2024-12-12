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    Клаудиньо мечтает сыграть за «Сантос»

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    Бразильский нападающий «Зенита» Клаудиньо высказался о возможном возвращении в «Сантос».

    Клаудиньо — полузащитник «Зенита»
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    Клаудиньо — полузащитник «Зенита»

    «Я очень люблю "Сантос". Многим обязан "Сантосу" и его президенту Марсело Тейшейре. В начале моей карьеры клуб всегда помогал мне. Организация, обучение, питание… испытываю огромное уважение к клубу и Тейшейре.

    Если это (переход) пойдет на пользу "Зениту", то все может случиться. Я мечтаю сыграть за "Сантос". Но не хочу возвращаться в клуб доигрывать. Хочу вернуться, чтобы приносить этой команде пользу», — приводит слова Клаудиньо ESPN BR.

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    • В нынешнем сезоне бразильский полузащитник провел за «Зенит» 16 матчей в рамках РПЛ и отметился 5-ю результативными передачами. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028-го года.

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