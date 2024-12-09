«Вест Хэм» — «Вулверхэмптон»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составына матч 15-го тура английской Премьер-лиги.

«Вест Хэм»: Фабьянский, Ван-Биссака, Мавропанос, Килман, Эмерсон, Альварес, Соучек, Кудус, Солер, Саммервилл, Боуэн.

«Вулверхэмптон»: Джонстон, Лемина, Буэно, Тоти, Семеду, Андре, Гомеш, Доэрти, Матеус Кунья, Аит Нури, Ларсен.

Матч между этими командами состоится сегодня, 9-го декабря в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следите за ходом поединка — тут.

После 14-и туров в английской Премьер-лиге «Вест Хэм» занимает 14-е место в таблице с 15-ю очками в активе, а «Вулверхэмптон» — на 19-й позиции с 9-ю баллами.