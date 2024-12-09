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    «Вест Хэму» удастся добиться победы

    «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, АПЛ, 9 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон»
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    Хулен Лопетеги
    9 декабря в 15-м туре чемпионата Англии по футболу встретятся «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вест Хэм» — «Вулверхэмптон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 09 Декабря 2024 года

    Вест Хэм

  • Лондон
    •  Вест Хэм 23:00 Вулверхэмптон

    Вулверхэмптон

  • Вулвергемптон
    •

    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: «Вест Хэм» располагается в нижней части таблицы. Команда идет на 14-й строчке. Набрано 15 очков в 14 играх.

    Последние матчи: В последних двух поединках АПЛ «Вест Хэм» потерпел два поражения кряду. 30 ноября «молотобойцы» уступили «Арсеналу» со счетом 2:5. Затем было поражение от «Лестера» (1:3).

    Вест Хэм — Вулверхэмптон: коэффициенты букмекеров

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Вест Хэм» в последних матчах не часто радует поклонников. В ноябре-декабре была одержана лишь одна победа. 25 ноября команда в гостях одолела «Ньюкасл» со счетом 2:0.

    В предстоящей встрече букмекеры считают, что выиграют хозяева. «Вест Хэм» давно не побеждал в родных стенах. Команде по силам прервать неудачную серию.

    Последний раз команды играли 6 апреля. Тогда в АПЛ «Вулверхэмптон» дома уступил «Вест Хэму» со счетом 1:2.

    «Вулверхэмптон»

    Турнирное положение: «Вулверхэмптон» на данный момент располагается на предпоследнем, 19-м месте в таблице. У команды 9 очков в 14 играх. «Вулверхэмптон» забил 22 гола и пропустил 36 мячей.

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    • Последние матчи: В ноябре «Вулверхэмптон» смог добиться двух побед. Ранее клуб одолел «Саутгемптон» (2:0) и «Фулхэм» (4:1).

    4 декабря «Вулверхэмптон» расстроил своих фанатов в выездном противостоянии с «Эвертоном». Команда уступила «ирискам» со счетом 0:4.

    Состояние команды: Ситуация у «Вулверхэмптона» крайне непростая. Клуб в текущем сезоне борется за выживание. Сохранить прописку в АПЛ будет не так легко.

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    «Вулверхэмптон» одержал первую победу в чемпионате Англии-2024/25 лишь 9 ноября. Сейчас команда чуть улучшила свое положение, однако работы еще очень много.

    Безусловно, гости будут всеми силами цепляться за очки. «Вулверхэмптону» придется рисковать, иначе по окончании сезона есть риск вылететь в Чемпионшип.

    Статистика для ставок

    • «Вулверхэмптон» одержал первую победу в чемпионате Англии-2024/25 лишь 9 ноября

    • «Вест Хэм» в ноябре-декабре выиграл только один раз

    • 6 апреля «Вулверхэмптон» в АПЛ дома уступил «Вест Хэму» со счетом 1:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вест Хэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.60 и 2.30.

    Прогноз: «Вест Хэм» нацелен исправиться после двух поражений кряду в АПЛ. Хозяева порадуют своих фанатов. «Молотобойцы» завоюют три очка.

    Ставка: победа «Вест Хэма» за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в предстоящем матче сможет забить только одна команда.

    Ставка: обе не забьют за 2.40

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