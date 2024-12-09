Вест Хэм
Вулверхэмптон
«Вест Хэм»
Турнирное положение: «Вест Хэм» располагается в нижней части таблицы. Команда идет на 14-й строчке. Набрано 15 очков в 14 играх.
Последние матчи: В последних двух поединках АПЛ «Вест Хэм» потерпел два поражения кряду. 30 ноября «молотобойцы» уступили «Арсеналу» со счетом 2:5. Затем было поражение от «Лестера» (1:3).
Вест Хэм — Вулверхэмптон: коэффициенты букмекеров
Состояние команды: «Вест Хэм» в последних матчах не часто радует поклонников. В ноябре-декабре была одержана лишь одна победа. 25 ноября команда в гостях одолела «Ньюкасл» со счетом 2:0.
В предстоящей встрече букмекеры считают, что выиграют хозяева. «Вест Хэм» давно не побеждал в родных стенах. Команде по силам прервать неудачную серию.
Последний раз команды играли 6 апреля. Тогда в АПЛ «Вулверхэмптон» дома уступил «Вест Хэму» со счетом 1:2.
«Вулверхэмптон»
Турнирное положение: «Вулверхэмптон» на данный момент располагается на предпоследнем, 19-м месте в таблице. У команды 9 очков в 14 играх. «Вулверхэмптон» забил 22 гола и пропустил 36 мячей.
Последние матчи: В ноябре «Вулверхэмптон» смог добиться двух побед. Ранее клуб одолел «Саутгемптон» (2:0) и «Фулхэм» (4:1).
4 декабря «Вулверхэмптон» расстроил своих фанатов в выездном противостоянии с «Эвертоном». Команда уступила «ирискам» со счетом 0:4.
Состояние команды: Ситуация у «Вулверхэмптона» крайне непростая. Клуб в текущем сезоне борется за выживание. Сохранить прописку в АПЛ будет не так легко.
«Вулверхэмптон» одержал первую победу в чемпионате Англии-2024/25 лишь 9 ноября. Сейчас команда чуть улучшила свое положение, однако работы еще очень много.
Безусловно, гости будут всеми силами цепляться за очки. «Вулверхэмптону» придется рисковать, иначе по окончании сезона есть риск вылететь в Чемпионшип.
Статистика для ставок
- «Вулверхэмптон» одержал первую победу в чемпионате Англии-2024/25 лишь 9 ноября
- «Вест Хэм» в ноябре-декабре выиграл только один раз
- 6 апреля «Вулверхэмптон» в АПЛ дома уступил «Вест Хэму» со счетом 1:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вест Хэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 3.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.60 и 2.30.
- 4.00Краснодар — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.15Динамо — Химки: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 2.35Фулхэм — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Вест Хэм» нацелен исправиться после двух поражений кряду в АПЛ. Хозяева порадуют своих фанатов. «Молотобойцы» завоюют три очка.
Ставка: победа «Вест Хэма» за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в предстоящем матче сможет забить только одна команда.
Ставка: обе не забьют за 2.40