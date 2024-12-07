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    Безруков и Даку — в стартовом составе «Рубина» на матч РПЛ с «Динамо» Мх

    «Динамо» Махачкала — «Рубин»: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы махачкалинского «Динамо» и «Рубина» на матч 18-го тура российской Премьер-лиги.

    Мирлинд Даку — нападающий «Рубина»
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    Мирлинд Даку — нападающий «Рубина»

    «Динамо» Махачкала: Волк, Алибеков, Шумахов, Пальцев, Джапо, Кагермазов, Глушков, Мрезиг, Сердеров, Агаларов, Касинтура.

    «Рубин»: Ставер, Рожков, Вуячич, Тесленко, Грицаенко, Безруков, Иву, Чуми, Шабанхаджай, Даку.

  • «Динамо» Махачкала — «Рубин». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 18-го тура РПЛ «Динамо» Махачкала — «Рубин»
  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 7-го декабря в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 17-и туров в российской Премьер-лиге махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в таблице с 17-ю очками в активе, а «Рубин» — на 8-й позиции (23).

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