«Динамо» Махачкала — «Рубин»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составы махачкалинскогона матч 18-го тура российской Премьер-лиги.

«Динамо» Махачкала: Волк, Алибеков, Шумахов, Пальцев, Джапо, Кагермазов, Глушков, Мрезиг, Сердеров, Агаларов, Касинтура.

«Рубин»: Ставер, Рожков, Вуячич, Тесленко, Грицаенко, Безруков, Иву, Чуми, Шабанхаджай, Даку.

Матч между этими командами состоится сегодня, 7-го декабря в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 17-и туров в российской Премьер-лиге махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в таблице с 17-ю очками в активе, а «Рубин» — на 8-й позиции (23).