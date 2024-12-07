Махачкалинское «Динамо» на своем поле сыграет с «Рубином» в матче 18-го тура РПЛ. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

Стартовые составы команд

«Динамо» Махачкала: Волк, Алибеков, Шумахов, Пальцев, Джапо, Кагермазов, Глушков, Мрезиг, Сердеров, Агаларов, Касинтура

«Рубин»: Ставер, Рожков, Вуячич, Тесленко, Грицаенко, Безруков, Иву, Чуми, Шабанхаджай, Даку

«Динамо» Махачкала

«Динамо» идет на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, записав на свой счет 17 очков в 17-ти матчах. Махачкалинцы одержали 3 победы, 8 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, забив 9 голов и пропустив 14 мячей в свои ворота.

Команда Хасанби Биджиева не проигрывает три матча подряд в РПЛ, дважды сыграв 0:0 в двух последних турах с «Факелом» и «Пари НН». До этого махачкалинцы вырвали победу «Оренбурга» — 2:1.

На прошлой неделе «Динамо» обеспечило себе путевку во второй раунд 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Матч против «Сочи» завершился победой махачкалинской команды в серии послематчевых пенальти (1:1 основное время).

«Рубин»

«Рубин» с 23 очками занимает 8-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. В 17-ти матчах казанская команда одержала 6 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 22:24.

В прошлом туре «Рубин» упустил победу над ЦСКА (2:2), ведя по ходу встречи со счетом 2:0. До этого команда Рахимова дважды встречалась с армейцами в 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ и не смогла пройти дальше — 0:0 дома и 0:3 в гостях.

Личные встречи

В матче первого круга РПЛ «Рубин» дома одержал победу над «Динамо» со счетом 2:0.

Команды также дважды встречались между собой в рамках Первой лиги. В обоих матчах победу отпраздновала казанская команда.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Рубин» с коэффициентом 2.45.