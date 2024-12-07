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    «Динамо» Махачкала — «Рубин». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 18-го тура РПЛ «Динамо» Махачкала — «Рубин»

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    Мирлинд Даку
    Махачкалинское «Динамо» на своем поле сыграет с «Рубином» в матче 18-го тура РПЛ. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    Стартовые составы команд

    «Динамо» Махачкала: Волк, Алибеков, Шумахов, Пальцев, Джапо, Кагермазов, Глушков, Мрезиг, Сердеров, Агаларов, Касинтура

    «Рубин»: Ставер, Рожков, Вуячич, Тесленко, Грицаенко, Безруков, Иву, Чуми, Шабанхаджай, Даку

    «Динамо» Махачкала

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    «Динамо» идет на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, записав на свой счет 17 очков в 17-ти матчах. Махачкалинцы одержали 3 победы, 8 раз сыграли вничью и потерпели 6 поражений, забив 9 голов и пропустив 14 мячей в свои ворота.

    Команда Хасанби Биджиева не проигрывает три матча подряд в РПЛ, дважды сыграв 0:0 в двух последних турах с «Факелом» и «Пари НН». До этого махачкалинцы вырвали победу «Оренбурга» — 2:1.

    На прошлой неделе «Динамо» обеспечило себе путевку во второй раунд 1/4 финала Пути регионов Кубка России. Матч против «Сочи» завершился победой махачкалинской команды в серии послематчевых пенальти (1:1 основное время).

    «Рубин»

    «Рубин» с 23 очками занимает 8-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. В 17-ти матчах казанская команда одержала 6 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 22:24.

    В прошлом туре «Рубин» упустил победу над ЦСКА (2:2), ведя по ходу встречи со счетом 2:0. До этого команда Рахимова дважды встречалась с армейцами в 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ и не смогла пройти дальше — 0:0 дома и 0:3 в гостях.

    Личные встречи

    В матче первого круга РПЛ «Рубин» дома одержал победу над «Динамо» со счетом 2:0.

    Команды также дважды встречались между собой в рамках Первой лиги. В обоих матчах победу отпраздновала казанская команда.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Рубин» с коэффициентом 2.45.

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