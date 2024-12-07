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    «Бетис» — «Барселона»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В рамках 16-го тура испанской Примеры в Севилье на «Бенито Вильямарин» встретятся «Бетис» и «Барселона». Это событие назначено на 07 декабря 18:15 по мск.

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    «Барса» встретит одного из самых своих любимых соперников последних лет, которого она обыгрывала в шести матчах подряд. В текущий период времени у севильцев есть проблемы. В Примере они не побеждают третий тур подряд. Хотя дома «Бетис» выступает неплохо. На «Бенито Вильямарин» был бит даже мадридский «Атлетико».

    «Каталонцы» разозлились после недоразумения, которое приключилось с ними в игре против «Лас-Пальмас» (1:2). Не повезло попасть по горячую руку «Мальорке», которую разнесли 5:1. Для подопечных Флика это была 12-я победа в 16 матчах турнира. Так они увеличили отрыв от «Реала» в борьбе за лидерство на 4 пункта и набрали 37 очков. «Бетис» пока что плетется в середине — 20 очков, 11-е место.

    Прогнозы и ставки на игру

    Единственное, что может спасти «Бетис» — это домашние стены. При этом «Барса» — фаворит с большим отрывом.

    • Букмекеры дают на победу гостей 1.56, а на успех хозяев можно поставить с коэффициентом 5.20. Ставка на ничью оценивается котировкой 4.60.

    • Эксперты LiveSport.Ru уверены в успехе «Барсы», но на этот раз крупного результата быть не должно. Узнать, на что ставить, можно в прогнозе редакции.

    • Искусственный интеллект оценил шансы обеих команд и считает, что в матче будет зафиксирована результативная ничья 2:2.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча «Бетис» — «Барселона» на LiveCup.Run. На сайте можно отлеживать статистику и составы команд, а также выбирать букмекеров и коэффициенты для ставок.

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