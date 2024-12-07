Встречасостоится в рамках 13-го тура немецкой Бундеслиги. Принимающей стороной будет лидер чемпионата. Игра состоится 07 декабря в 17:30 мск.

На неделе «Бавария» проиграла «Байеру» в 1/8 Кубка Германии, поэтому в качестве подсластителя к горькой пилюле может стать победа над «Хайденхаймом», который, к слову, проиграл 4 матча подряд. Гости не смогли устоять перед «Айтрахтом» (0:4), «Челси» (0:2) и «Байером» (2:5).

«Бавария» до поражения от леверкузенцев держала беспроигрышную серию целый месяц. Одна выиграла 7 раз и сыграла вничью. Ничья с дортмундской «Боруссией» слегка сократила разрыв с «Айнтрахтом», но мюнхенцы продолжают лидировать в таблице с 30 очками на счету. «Хайденхайму» сложно на два фронта и поэтому гости уже в зоне стыков с 10 баллами.

Прогнозы и ставки

Сложно чего-то ждать от «Хайденхайма», который выиграл только 3 матча из 12 в Бундеслиге и сейчас вдобавок к этому испытывает проблемы в связи с плотным календарем.

Отсюда и соответствующие коэффициенты букмекеров: 1.10 на победу «Баварии», 22.0 на победу «Хайденхайма», 11.0 на ничью.

на победу «Баварии», на победу «Хайденхайма», на ничью. Эксперты LiveSport.Ru делают ставку на то, что «Бавария» быстро решит вопрос, а ее победа будет крупной. Забрать ставки с коэффициентами 2.17 и 1.75 можно здесь.

делают ставку на то, что «Бавария» быстро решит вопрос, а ее победа будет крупной. Забрать ставки с коэффициентами 2.17 и 1.75 можно здесь. ИИ прогнозирует весьма скромную победу «Баварии» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Сайт LiveCup.Run предлагает смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» — «Хайденхайм», а также следить за другими матчами 13-го тура Бундеслиги.

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