2-й таймЗенит — АкронОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Максим Глушенков«Зенит» — «Акрон». Онлайн
  • 18:07
    • Безруков и Даку — в стартовом составе «Рубина» на матч РПЛ с «Динамо» Мх
  • 15:55
    • «Спартак» разгромил «Пари НН» в матче РПЛ
    Все новости спорта

    «Бавария» — «Хайденхайм»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Бавария Хайденхайм Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Встреча «Баварии» и «Хайденхайма» состоится в рамках 13-го тура немецкой Бундеслиги. Принимающей стороной будет лидер чемпионата. Игра состоится 07 декабря в 17:30 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    На неделе «Бавария» проиграла «Байеру» в 1/8 Кубка Германии, поэтому в качестве подсластителя к горькой пилюле может стать победа над «Хайденхаймом», который, к слову, проиграл 4 матча подряд. Гости не смогли устоять перед «Айтрахтом» (0:4), «Челси» (0:2) и «Байером» (2:5).

    «Бавария» до поражения от леверкузенцев держала беспроигрышную серию целый месяц. Одна выиграла 7 раз и сыграла вничью. Ничья с дортмундской «Боруссией» слегка сократила разрыв с «Айнтрахтом», но мюнхенцы продолжают лидировать в таблице с 30 очками на счету. «Хайденхайму» сложно на два фронта и поэтому гости уже в зоне стыков с 10 баллами.

    Прогнозы и ставки

    Сложно чего-то ждать от «Хайденхайма», который выиграл только 3 матча из 12 в Бундеслиге и сейчас вдобавок к этому испытывает проблемы в связи с плотным календарем.

    • Отсюда и соответствующие коэффициенты букмекеров: 1.10 на победу «Баварии», 22.0 на победу «Хайденхайма», 11.0 на ничью.

    • Эксперты LiveSport.Ru делают ставку на то, что «Бавария» быстро решит вопрос, а ее победа будет крупной. Забрать ставки с коэффициентами 2.17 и 1.75 можно здесь.

    • ИИ прогнозирует весьма скромную победу «Баварии» со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Сайт LiveCup.Run предлагает смотреть прямую трансляцию матча «Бавария» — «Хайденхайм», а также следить за другими матчами 13-го тура Бундеслиги.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 100Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Реал» приблизиться к «Барселоне»?
  • «Жирона» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • В дерби двух «Боруссий» сильнее окажутся дортмундцы
  • «Боруссия» М — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «МЮ» догонит «Ноттингем» в таблице?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 8 декабря
  • Завтра в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Жирона — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Боруссия М — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ноттингем
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бетис — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Фулхэм — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры