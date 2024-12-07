Баранник: Дзюба — человек-оркестр, он имел зуб на «Зенит»

Экс-полузащитниквысказался об игре нападающегов матче 18-го тура РПЛ против «сине-бело-голубых» (2:1).

«Дзюба — амбициозный парень, человек-оркестр. Конечно, он имел зуб на "Зенит". Для его самолюбия и самооценки эта встреча была очень важна. Матч "Зенита" с "Крыльями" был бенефисом Сергеева, игра с "Акроном" — бенефис Дзюбы.

Артём — футболист, который не только опытом, но и "футбольным интриганством" может завести свою команду и в то же время немного дестабилизировать соперника. Для Дзюбы матч с "Зенитом" был очень важен. И он забил и уходит на зимнюю паузу в очень хорошем настроении», — сказал Баранник Чемпионату.

Напомним, что Дзюба забил победный гол в ворота «Зенита» на 40-й минуте. После этого матча «Акрон» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 22 очками в активе.