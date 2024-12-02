В руководстве «Пари НН» оценили работу Гончаренко

Спортивный директорпрокомментировал игру команды под руководством

«Как руководство мы анализируем ситуацию в команде. Есть позитивные сдвиги, которые нам нравятся после прихода Виктора Михайловича. Мы понимаем, что ситуация в турнирной таблице на данный момент сложная: большое количество команд и достаточно плотная группа. Нужно становиться ещё сильнее за счёт работы на сборах и трансферной политики, которую мы будем проводить в зимнее время», — цитирует Удальцова «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент «Пари НН» с 16 баллами идет на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.