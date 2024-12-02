Морено: Мы должны быть на первом месте и туда будем стремиться

Главный тренервысказался о матче против(2:0).

«Доволен результатом и тем, что так удалось завершить заключительный матч в этом году. К тому же у нас серия из трех побед подряд. Это тоже очень важно для нашей команды. И мы заканчиваем этот год с одинаковым количеством очков, как и у "Урала", то есть делим с ними третье место. В первом тайме удалось показать то, что мы и задумывали.

Мы хотели отыграться после того поражения в гостях, когда мы уступили 0:1. Мы пользовались тем, что соперник оставлял за своими спинами свободное пространство, и также тем, что их линия обороны располагалась достаточно высоко во многих моментах. В первом тайме как раз-таки это удалось конвертировать в голы.

Во втором тайме соперник хотел отыграться, поэтому они больше поджимали, шли вперед, но тем не менее удалось довести дело до победы. И вот это очень важно. Третье место — это только лишь минимум. Мы должны быть, конечно же, на первом месте и туда будем стремиться», — цитирует Морено пресс-служба «Сочи».

Календарь и таблица ФНЛ

Победа позволила «Сочи» набрать 37 очков и подняться на четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. В активе «КАМАЗа» 22 балла и 13-я строчка.