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    Бундеслига. «Айнтрахт» сократил отставание от «Баварии»

    Итоги 12-го тура чемпионата Германии по футболу

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    «Айнтрахт» — «Унион»
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    «Айнтрахт» — «Унион»
    «Бавария» — единственный клуб в Бундеслиге, который ещё не знает горечи поражений. «Немецкая машина» потеряла очки в игре с дортмундской «Боруссией», но сохранила лидерство. Чемпион «Байер» вернулся в тройку лидеров, а «Айнтрахт» расположился на непривычном для себя втором месте и является основным преследователем «Баварии» в немецком чемпионате.

    Изменения в турнирной таблице

    В чемпионате Германии после матчей 12 тура произошли всего два изменения: «Байер» поднялся на 3 место, сместив с этой строчки «Лейпциг».

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Вверх по турнирной таблице поднялся «Вольфсбург», который сейчас занимает 8 место. На одну ступеньку вниз опустился «Штутгарт».

    Лидерство «Баварии»

    «Бавария» в этом сезоне немецкого чемпионата идёт пока без поражений, мюнхенцы выиграли 9 матчей и 3 встречи сыграли вничью.

    В 12 туре «Бавария» обменялась голами с «Боруссией» из Дортмунда (1:1). В составе «черно-желтых» точным ударом на 27-й минуте отметился Джейми Байноу-Гиттенс. Мюнхенцы смогли уйти от поражения лишь за 5 минут до финального свистка. Спасительный гол забил Джамал Мусиала.

    Джамал Мусиала, игрок «Бавария»
    globallookpress.com

    «Бавария» сохранила за собой лидерство в Бундеслиге, набрав 30 очков. «Боруссия» Д с 20-ю пунктами расположилась на 5 строчке.

    Топ-5

    «Айнтрахт» — клуб, который является ближайшим преследователем «Баварии» в немецком чемпионате. Команда занимает 2 место с активом в 26 баллов.

    В рамках минувшего тура «Айнтрахт» разгромил «Хайденхайм» (4:0). В составе победителей голами отметились Фарес Шаиби, Уго Экитике, дубль на свой счёт записал Омар Мармуш.

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    • На третью строчку чемпионата Германии взобрался «Байер» после того, как выиграл у «Униона» (2:1). Три очка «фармацевтам» принесли Джереми Фримпонг и Патрик Шик, в итоге «Байер» аккумулировал 23 пункта.

    На одну ступеньку вниз опустился «Лейпциг», который крупно проиграл «Вольфсбургу» (1:5), команда занимает 4 место, набрав 21 очко.

    Тур № 13

    Чемпион Германии «Байер» следующий матч на внутренней арене проведёт в субботу, 7 декабря. Клуб из Леверкузена дома сыграет против «Санкт-Паули».

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Лидер «Бавария» примет «Хайденхайм», а «Боруссия» Дортмунд отправится в гости к «Боруссии» М.

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    Матчи 13-го тура чемпионата Германии пройдут с 6 по 8 декабря.

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