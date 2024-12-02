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    «Ахмат» — «Динамо» Москва: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 17-м туре РПЛ состоится встреча «Ахмата» и московского «Динамо». Команды сыграют в Грозном 2 декабря в 19:00 мск.

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    После трех поражений подряд «Ахмат» с 9 очками занимает 15-е место в таблице. Клуб проиграл «Пари НН» 0:2, «Зениту» 1:2 и «Крыльям Советов» 1:2.

    «Динамо» за 16 туров набрало 31 очко и занимает 5-е место. В случае победы москвичи сравняются по очкам с «Локомотивом», который идет на строчку выше. В прошлом туре столичный коллектив сыграл вничью 1:1 с «Факелом».

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Рассмотрим, какие коэффициенты дают букмекеры на этот поединок.

    • «Динамо» выступает фаворитом встречи за 2.12, на «Ахмат» нам предлагают поставить за 3.20, ничья оценивается котировкой 3.75.

    • Эксперты LiveSport.Ru ставят на «Динамо» и результативный поединок. Подробнее о ставках в прогнозе редакции коэффициент (1.95).

    • По прогнозу искусственного интеллекта команды победителя не выявят и матч завершится нулевой ничьей.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ахмат» — «Динамо» смотрите на LiveCup.Run. На сайте вы также найдете результаты других спортивных событий.

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