2 декабря в 17-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ахмат» и «Динамо». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — «Динамо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ахмат»

Турнирное положение: грозненский коллектив выступает крайне неубедительно в этом сезоне.

Команда из Грозного имеет в своем активе только 9 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.

Грозненцы смогли забить 14 мячей, а в свои ворота пропустили целых 31.

Последние матчи: в прошлых турах команда из столицы Чеченской Республики уступила «Крыльям Советов» (1:2), «Зениту» (1:2) и «Пари НН» (0:2).

До этого же ахматовцы смогли победить «Ростов» (3:2).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Также «Ахмат» дважды проиграл «Зениту» (0:3 и 1:2) и вылетел в Пути регионов Кубок России.

Не сыграют: травмированы Бернард Бериша, Мирослав Богосавац и Евгений Харин.

Состояние команды: подопечные Сергея Ташуева показывают вроде бы неплохой футбол, но при этом не добиваются результата.

Главной задачей команды является сохранение прописки в элите и многое будет зависеть от того, кто и как пройдет зимнее межсезонье. Думается, что «Ахмату» вполне по силам решить данную задачу.

«Динамо»

Турнирное положение: команда из Москвы борется за самые высокие места в этом сезоне.

Московский коллектив имеет в своем активе 31 очко и занимает пятую строчку в турнирной таблице.

Москвичи 32 раза поразили ворота соперника и 18 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «бело-голубые» сыграли вничью с «Факелом» (1:1) и «Ростовом» (1:1), но победили «Пари НН» (3:1) и «Химки» (4:3).

Также команда из столицы России смогла пробиться в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, победив по сумме двух встреч «Локомотив».

Не сыграют: травмированы в столичной команде Милан Майсторович и Дмитрий Скопинцев.

Состояние команды: в последнее время «Динамо» выступает крайне неубедительно, чередуя победы с ничейными результатами.

Подопечные Марцела Лички должны бороться за место в тройке сильнейших. У команды есть все для того, чтобы вновь обзавестись медалями.

Комментарий Дмитрия Булыкина

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Дмитрия Булыкина, в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru , поделился своими ожиданиями перед матчем 17-го тура РПЛ:

Грозненцам нужны очки, они уже про Кубок не думали. Приложат все усилия у себя дома. Динамовцы остаются фаворитами. От них в большей степени будет зависеть. Но если быстрый мяч не забьют, будут большие трудности. Думаю, выиграют эту встречу, поскольку по-прежнему претендуют на высокие места. Такие очки вновь и вновь отпускать нельзя. Дмитрий Булыкин

Полный прогноз экспертов на предстоящий матч можно посмотреть по этой ссылке.

Статистика для ставок

«Ахмат» проиграл 5 последних матчей во всех турнирах

«Динамо» не проигрывает на протяжении 5 матчей в РПЛ

В первом круге 15 сентября «Динамо» переиграло «Ахмат» со счетом 4:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.95. Ничья — в 3.95, победа «Ахмата» — в 3.45.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.60 и 2.35 соответственно.

Прогноз: «Динамо» сильнее соперника и москвичам нужно побеждать, чтобы оставаться в борьбе за тройку сильнейших. Думается, что команда Лички должна выиграть.

Ставка: победа «Динамо» за 1.95.

Прогноз: команды в последнее время играют результативно, поэтому могут забить четыре мяча на двоих.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.40.