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    Ахмат — Динамо: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Динамо»
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    Константин Тюкавин («Динамо»)
    2 декабря в 17-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ахмат» и «Динамо». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — «Динамо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 02 Декабря 2024 года

    Ахмат

  • Грозный
    •  Ахмат 19:00 Динамо

    Динамо

  • Москва
    •

    «Ахмат»

    Турнирное положение: грозненский коллектив выступает крайне неубедительно в этом сезоне.

    Команда из Грозного имеет в своем активе только 9 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.

    Ахмат — Динамо: коэффициенты букмекеров

    Грозненцы смогли забить 14 мячей, а в свои ворота пропустили целых 31.

    Последние матчи: в прошлых турах команда из столицы Чеченской Республики уступила «Крыльям Советов» (1:2), «Зениту» (1:2) и «Пари НН» (0:2).

    До этого же ахматовцы смогли победить «Ростов» (3:2).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Также «Ахмат» дважды проиграл «Зениту» (0:3 и 1:2) и вылетел в Пути регионов Кубок России.

    Не сыграют: травмированы Бернард Бериша, Мирослав Богосавац и Евгений Харин.

    Состояние команды: подопечные Сергея Ташуева показывают вроде бы неплохой футбол, но при этом не добиваются результата.

    Главной задачей команды является сохранение прописки в элите и многое будет зависеть от того, кто и как пройдет зимнее межсезонье. Думается, что «Ахмату» вполне по силам решить данную задачу.

    «Динамо»

    Турнирное положение: команда из Москвы борется за самые высокие места в этом сезоне.

    Московский коллектив имеет в своем активе 31 очко и занимает пятую строчку в турнирной таблице.

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    • Москвичи 32 раза поразили ворота соперника и 18 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «бело-голубые» сыграли вничью с «Факелом» (1:1) и «Ростовом» (1:1), но победили «Пари НН» (3:1) и «Химки» (4:3).

    Также команда из столицы России смогла пробиться в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, победив по сумме двух встреч «Локомотив».

    Не сыграют: травмированы в столичной команде Милан Майсторович и Дмитрий Скопинцев.

    Состояние команды: в последнее время «Динамо» выступает крайне неубедительно, чередуя победы с ничейными результатами.

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    Подопечные Марцела Лички должны бороться за место в тройке сильнейших. У команды есть все для того, чтобы вновь обзавестись медалями.

    Комментарий Дмитрия Булыкина

    Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Дмитрия Булыкина, в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru, поделился своими ожиданиями перед матчем 17-го тура РПЛ:

  • Грозненцам нужны очки, они уже про Кубок не думали. Приложат все усилия у себя дома. Динамовцы остаются фаворитами. От них в большей степени будет зависеть. Но если быстрый мяч не забьют, будут большие трудности. Думаю, выиграют эту встречу, поскольку по-прежнему претендуют на высокие места. Такие очки вновь и вновь отпускать нельзя.
  • Дмитрий Булыкин

    • Полный прогноз экспертов на предстоящий матч можно посмотреть по этой ссылке.

    Статистика для ставок

    • «Ахмат» проиграл 5 последних матчей во всех турнирах

    • «Динамо» не проигрывает на протяжении 5 матчей в РПЛ

    • В первом круге 15 сентября «Динамо» переиграло «Ахмат» со счетом 4:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.95. Ничья — в 3.95, победа «Ахмата» — в 3.45.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.60 и 2.35 соответственно.

    Прогноз: «Динамо» сильнее соперника и москвичам нужно побеждать, чтобы оставаться в борьбе за тройку сильнейших. Думается, что команда Лички должна выиграть.

    Ставка: победа «Динамо» за 1.95.

    Прогноз: команды в последнее время играют результативно, поэтому могут забить четыре мяча на двоих.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.40.

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    «Ахмат» — «Динамо»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 02.12.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Динамо» сломить сопротивление «Ахмата»?
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