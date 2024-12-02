Ахмат
Динамо
«Ахмат»
Турнирное положение: грозненский коллектив выступает крайне неубедительно в этом сезоне.
Команда из Грозного имеет в своем активе только 9 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.
Ахмат — Динамо: коэффициенты букмекеров
Грозненцы смогли забить 14 мячей, а в свои ворота пропустили целых 31.
Последние матчи: в прошлых турах команда из столицы Чеченской Республики уступила «Крыльям Советов» (1:2), «Зениту» (1:2) и «Пари НН» (0:2).
До этого же ахматовцы смогли победить «Ростов» (3:2).
Также «Ахмат» дважды проиграл «Зениту» (0:3 и 1:2) и вылетел в Пути регионов Кубок России.
Не сыграют: травмированы Бернард Бериша, Мирослав Богосавац и Евгений Харин.
Состояние команды: подопечные Сергея Ташуева показывают вроде бы неплохой футбол, но при этом не добиваются результата.
Главной задачей команды является сохранение прописки в элите и многое будет зависеть от того, кто и как пройдет зимнее межсезонье. Думается, что «Ахмату» вполне по силам решить данную задачу.
«Динамо»
Турнирное положение: команда из Москвы борется за самые высокие места в этом сезоне.
Московский коллектив имеет в своем активе 31 очко и занимает пятую строчку в турнирной таблице.
Москвичи 32 раза поразили ворота соперника и 18 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «бело-голубые» сыграли вничью с «Факелом» (1:1) и «Ростовом» (1:1), но победили «Пари НН» (3:1) и «Химки» (4:3).
Также команда из столицы России смогла пробиться в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, победив по сумме двух встреч «Локомотив».
Не сыграют: травмированы в столичной команде Милан Майсторович и Дмитрий Скопинцев.
Состояние команды: в последнее время «Динамо» выступает крайне неубедительно, чередуя победы с ничейными результатами.
Подопечные Марцела Лички должны бороться за место в тройке сильнейших. У команды есть все для того, чтобы вновь обзавестись медалями.
Комментарий Дмитрия Булыкина
Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Дмитрия Булыкина,
Полный прогноз экспертов на предстоящий матч можно посмотреть по этой ссылке.
Статистика для ставок
- «Ахмат» проиграл 5 последних матчей во всех турнирах
- «Динамо» не проигрывает на протяжении 5 матчей в РПЛ
- В первом круге 15 сентября «Динамо» переиграло «Ахмат» со счетом 4:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.95. Ничья — в 3.95, победа «Ахмата» — в 3.45.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.60 и 2.35 соответственно.
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Прогноз: «Динамо» сильнее соперника и москвичам нужно побеждать, чтобы оставаться в борьбе за тройку сильнейших. Думается, что команда Лички должна выиграть.
Ставка: победа «Динамо» за 1.95.
Прогноз: команды в последнее время играют результативно, поэтому могут забить четыре мяча на двоих.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.40.