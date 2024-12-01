«Торпедо» — «Тюмень»: счет матча 1:0, обзор гола

Игорь Горбунов Фото: gtorpedo.ru
Единственный мяч на 33-й минуте забил полузащитник Игорь Горбунов.
Футбол. Россия. Первая лига
Торпедо — Тюмень 1:0
Гол: 1:0 Игорь Горбунов (33') Торпедо: Виталий Ботнарь, Егор Данилкин, Андрей Костин, Боян Роганович, Глеб Шевченко, Игорь Горбунов, Александр Иваньков, Равиль Нетфуллин, Александр Чупаев, Ираклий Манелов, Koledin Y. Тюмень: Евгений Гошев, Александр Бем, Максим Храмцов, Андрей Марьянов, Давид Шавлохов, Артём Воропаев, Данил Клёнкин, Артём Кулишев, Максим Петров, Данил Карпов, Александр Коротаев Предупреждения: Данил Клёнкин (43'), Максим Петров (58')
«Торпедо» уходит вторым в таблице Первой лиги на зимнюю паузу. «Тюмень» продолжает идти последней с 12 очками.