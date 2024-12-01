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    «Торпедо» обыграл «Тюмень» в Первой лиге

    «Торпедо» — «Тюмень»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 21-го тура Первой лиги по футболу московское «Торпедо» на своем поле победило с минимальным счетом «Тюмень» — 1:0.

    Игорь Горбунов
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    Игорь Горбунов

    Единственный мяч на 33-й минуте забил полузащитник Игорь Горбунов.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Торпедо — Тюмень 1:0
    Гол: 1:0 Игорь Горбунов (33') Торпедо: Виталий Ботнарь, Егор Данилкин, Андрей Костин, Боян Роганович, Глеб Шевченко, Игорь Горбунов, Александр Иваньков, Равиль Нетфуллин, Александр Чупаев, Ираклий Манелов, Koledin Y. Тюмень: Евгений Гошев, Александр Бем, Максим Храмцов, Андрей Марьянов, Давид Шавлохов, Артём Воропаев, Данил Клёнкин, Артём Кулишев, Максим Петров, Данил Карпов, Александр Коротаев Предупреждения: Данил Клёнкин (43'), Максим Петров (58')

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Торпедо» уходит вторым в таблице Первой лиги на зимнюю паузу. «Тюмень» продолжает идти последней с 12 очками.

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