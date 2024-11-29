Наумов: У «Локомотива» наступил определенный спад в игре

Экс-президентвысказался о последних результатах «железнодорожников».

«Я бы не сказал, что "Локомотиву" не повезло в матче с "Динамо". Команда просто плохо выглядела. У железнодорожников наступил определённый спад в игре — не очень убедительно выступают лидеры: Тикнизян потерялся, не видно Батракова и плохо выглядит Пиняев, а также не так эффективны в атаке Воробьёв с Сулеймановым. Все это приводит к тому, что уже не первый матч, когда "Локомотив" выглядит не очень хорошо.

Думаю, команде срочно нужна пауза. Поэтому меня очень беспокоят последние два тура перед зимней паузой. Как бы "Локомотив" их не провалил. "Химкам" железнодорожники уже проигрывали и это очень тяжёлая и опытная команда, которая умеет играть. А про "Краснодар" и нечего говорить», — сказал Наумов Чемпионату.

После 16-и туров в российской Премьер-лиге «Локомотив» занимает 3-е место в таблице с 34 очками в активе.