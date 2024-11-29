Доннарумма может покинуть «Пари Сен-Жермен» из-за Сафонова

Вратарь «Пари Сен-Жермен»рассматривает возможность ухода из команды.

По информации L'Équipe, Доннарумма был взбешен, когда узнал, что главный тренер Луис Энрике решил оставить его в запасе в матче с «Баварией» (0:1) в Лиге чемпионов.

В связи с тем, что это уже не первый случай в сезоне, когда он не попал в стартовый состав, итальянец задумался о смене клуба.

Источник утверждает, что Луис Энрике считает, что в игре Доннаруммы есть недостатки из-за которых он не может быть основным вратарем.

Контракт Доннаруммы с «ПСЖ» рассчитан до июня 2026 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость итальянца в 40 миллионов евро.

Напомним, в матче с «Баварией» ворота «ПСЖ» защищал Матвей Сафонов. Российский вратарь получил одну из худших оценок от СМИ по итогам игры в Мюнхене.