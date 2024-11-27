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    Французский журналист высмеял Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Баварии»

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    Французский журналист Даниэль Риоло оценил игру российского вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова в матче с «Баварией» (1:0) в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Бавария» забила единственный гол в конце первого тайма после грубой ошибки Сафонова.

    «Те сэйвы, которые он сделал, Доннарумма тоже делает в каждом матче. Проблема не в грубой ошибке, а в том, что Луис Энрике зачем-то позорится с этой ротацией вратарей. "Я выпущу тебя, а теперь я выпущу тебя".

    Теперь он потерял Доннарумму. Все кончено, Луис Энрике больше не увидит Доннарумму.

    Но зачем нужно было это делать? Ты подписал не Зеппа Майера или Льва Яшина, а Сафонова, бывшего вратаря "Краснодара"! Давайте поговорим о голе? Этот парень был просто смешон», — приводит слова Риоло RMC Sport.

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