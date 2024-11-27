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    Сафонов получил одну из худших оценок среди игроков «ПСЖ» за матч с «Баварией»

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    Вратарь Матвей Сафонов попал в список худших игроков «Пари Сен-Жермен» по итогам матча с «Баварией» (0:1) в пятом туре общего этапа Лиги чемпионов.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    Сафонов получил от авторитетного французского издания L'Équipe лишь три балла из десяти возможных, несмотря на то, что в этой игре он сделал шесть сэйвов. Такую же оценку россиянину поставил Le Parisien.

    «Бавария» забила единственный гол в конце первого тайма после грубой ошибки Сафонова.

    Среди остальных игроков «ПСЖ» хуже оценка только у Усмана Дембеле, который был удален в начале второго тайма.

  • Французский журналист высмеял Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Баварии»
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