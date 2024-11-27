Сафонов получил одну из худших оценок среди игроков «ПСЖ» за матч с «Баварией»

Матвей Сафонов Фото: globallookpress.com
Сафонов получил от авторитетного французского издания L'Équipe лишь три балла из десяти возможных, несмотря на то, что в этой игре он сделал шесть сэйвов. Такую же оценку россиянину поставил Le Parisien.
«Бавария» забила единственный гол в конце первого тайма после грубой ошибки Сафонова.
Среди остальных игроков «ПСЖ» хуже оценка только у Усмана Дембеле, который был удален в начале второго тайма.
«Пари Сен-Жермен» занимает 26-е место в общей таблице Лиги чемпионов.