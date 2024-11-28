«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет с «Будё-Глимт» в рамках 5-го тура общего этапа Лиги Европы. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» набрал 6 очков в 4-х матчах, расположившись на 15-й строчке в общей таблице Лиги Европы. «Красные дьяволы» одержали одну победу и трижды сыграли вничью, забив 7 мячей и пропустив 5 раз в свои ворота.

В прошлом туре «Манчестер Юнайтед» добыл первую победу в турнире, обыграв дома ПАОК (2:0) благодаря дублю Диалло. До этого команда под руководством тогда еще Эрика тен Хага поделила очки с «Фенербахче» (1:1), «Порту» (3:3) и «Твенте» (1:1).

«Манчестер Юнайтед» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 16 очков в 12-ти матчах. В крайнем туре манкунианцы сыграли вничью в гостях с «Ипсвичем» (1:1) в первом матче под руководством Рубена Аморима.

«Будё-Глимт»

«Будё-Глимт» расположился на 12-й строчке в общей таблице Лиги Европы, набрав 7 очков в 4-х турах. Команда из Норвегии одержала две победы, по разу сыграла вничью и уступила, забив 6 мячей и пропустив 5 голов в свои ворота.

В крайнем туре «Будё-Глимт» потерпел первое поражение в турнире, уступив на своем поле «Карабаху» со счетом 1:2. До этого подопечные Кьетиля Кнутсена обыграли «Брагу» (2:1) и «Порту» (3:2), а между ними была ничья с «Юнионом» (0:0).

За тур до окончания чемпионата Норвегии «Будё-Глимт» идет на первом месте в турнирной таблице, опережая «Бранн» на одно очко и «Викинг» на три. В решающем матче команда из Будё примет на своем поле «Лиллестрём». Игра состоится 1 декабря.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» и «Будё-Глимт» никогда не играли между собой ранее.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Будё-Глимт» с коэффициентом 3.40.