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    «Манчестер Юнайтед» — «Будё-Глимт». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Будё-Глимт»

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    «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет с «Будё-Глимт» в рамках 5-го тура общего этапа Лиги Европы. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» набрал 6 очков в 4-х матчах, расположившись на 15-й строчке в общей таблице Лиги Европы. «Красные дьяволы» одержали одну победу и трижды сыграли вничью, забив 7 мячей и пропустив 5 раз в свои ворота.

    В прошлом туре «Манчестер Юнайтед» добыл первую победу в турнире, обыграв дома ПАОК (2:0) благодаря дублю Диалло. До этого команда под руководством тогда еще Эрика тен Хага поделила очки с «Фенербахче» (1:1), «Порту» (3:3) и «Твенте» (1:1).

    «Манчестер Юнайтед» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 16 очков в 12-ти матчах. В крайнем туре манкунианцы сыграли вничью в гостях с «Ипсвичем» (1:1) в первом матче под руководством Рубена Аморима.

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    «Будё-Глимт»

    «Будё-Глимт» расположился на 12-й строчке в общей таблице Лиги Европы, набрав 7 очков в 4-х турах. Команда из Норвегии одержала две победы, по разу сыграла вничью и уступила, забив 6 мячей и пропустив 5 голов в свои ворота.

    В крайнем туре «Будё-Глимт» потерпел первое поражение в турнире, уступив на своем поле «Карабаху» со счетом 1:2. До этого подопечные Кьетиля Кнутсена обыграли «Брагу» (2:1) и «Порту» (3:2), а между ними была ничья с «Юнионом» (0:0).

    За тур до окончания чемпионата Норвегии «Будё-Глимт» идет на первом месте в турнирной таблице, опережая «Бранн» на одно очко и «Викинг» на три. В решающем матче команда из Будё примет на своем поле «Лиллестрём». Игра состоится 1 декабря.

    Отметим, что «Манчестер Юнайтед» и «Будё-Глимт» никогда не играли между собой ранее.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Будё-Глимт» с коэффициентом 3.40.

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