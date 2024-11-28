Манчестер Юнайтед
Будё-Глимт
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: Манкунианцы в Лиге Европы стартовали не столь мощно. Нынче команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы.
При этом «Манчестер Юнайтед» в четырех стартовых турах набрал всего 6 очков. Да и оборона команды выглядит не столь надежно, дав результативный сбой 5 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Манчестер Юнайтед» снова не сумел победить. Команда Рубена Аморима расписала мировую с «Ипсвичем» (1:1).
При этом «Манчестер Юнайтед» чуть ранее разгромил «Лестер» (3:0). Да и поединок с ПАОКом завершился викторией (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 12 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: Результаты манкунианцев ныне не назовешь стабильными. При этом в кадровом плане у команды почти полная идиллия.
И уж совсем очевидно, что «Манчестер Юнайтед» постарается поднатореть в Лиге Европы. Приход на тренерский мостик Аморима должен в этом помочь.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Манкунианцы постараются подняться поближе к топ-8.
«Будё-Глимт»
Турнирное положение: Норвежцы уже не раз демонстрировали свою силу. В Лиге Европы команда сейчас находится на 12 месте турнирной таблицы.
Причем «Будё-Глимт» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. В 4 поединках Лиги Европы команда настреляла 6 мячей при 5 пропущенных.
Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. «Одд» был обыгран уверенно (2:0).
При этом до того команда не смогла одолеть «Фредрикстад» (2:2). Вот только «Карабаху» норвежцы уступили (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Будё-Глимт» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 10 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: норвежцы не проигрывали в двух своих последних поединках. Вот только оборона команды ошибается слишком часто.
В своем чемпионате команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы. Так что основные помыслы «Будё-Глимт» сейчас устремлены на борьбу за чемпионство.
В кадровом плане норвежцы выглядят не столь выгодно. Зато лазарет команды фактически пустеет: все сильнейшие — в строю.
Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Норвежцы постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне.
Статистика для ставок
- В Лиге Европы обе команды в среднем пропускают чуть чаще гола за матч
- «Манчестер Юнайтед» не проигрывал в 5 своих последних матчах
- «Будё-Глимт» не проигрывал в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 13.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.
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Прогноз: «Манчестер Юнайтед» имеет ненадежные тылы, чем явно воспользуются норвежцы.
Манкунианцы крайне нестабильны, и приход Аморима пока еще ничего существенно не изменил.
Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 3.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.88