В Кубке России продолжает этап плей-офф. В 1/4 финала состоится ответная встреча. Команды сыграют в Грозном 27 ноября в 18:15 мск. В первой встрече «Зенит» выиграл 3:0.

Первый матч прошел под полным доминированием гостей. Они обыгрывали соперника по ударам и контролю мяча. Основной удар грозненскому клубу «Зенит» нанес еще в первом тайме, забив 2 мяча.

«Ахмат» продолжил проигрывать после этого матча. Он уступил «Зениту» 1:2 в РПЛ и с тем же счетом проиграл «Крыльям Советов». «Зенит» кроме «Ахмата» нанес поражение «Оренбургу» со счетом 0:1.

Прогнозы и ставки

По идее в расстановке сил ничего не должно измениться. Питерцы в хорошей форме, грозненцы испытывают проблемы.

Букмекеры дают такие котировки: 4.89 на «Ахмат», 4.12 на ничью, 1.66 на «Зенит». Вероятность выхода «Ахмата» в следующий раунд они оценивают коэффициентом 25.0 .

на «Ахмат», на ничью, на «Зенит». Вероятность выхода «Ахмата» в следующий раунд они оценивают коэффициентом . LiveSport.Ru предлагает два варианта для ставок с коэффициентами 2.10 и 2.17 . Подробнее в прогнозе редакции.

предлагает два варианта для ставок с коэффициентами и . Подробнее в прогнозе редакции. ИИ считает, что «Зенит» выиграет снова, на этот раз со счетом 2:1.

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