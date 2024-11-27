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    «Ахмат» — «Зенит»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В Кубке России продолжает этап плей-офф. В 1/4 финала состоится ответная встреча «Ахмата» и «Зенита». Команды сыграют в Грозном 27 ноября в 18:15 мск. В первой встрече «Зенит» выиграл 3:0.

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    Первый матч прошел под полным доминированием гостей. Они обыгрывали соперника по ударам и контролю мяча. Основной удар грозненскому клубу «Зенит» нанес еще в первом тайме, забив 2 мяча.

    «Ахмат» продолжил проигрывать после этого матча. Он уступил «Зениту» 1:2 в РПЛ и с тем же счетом проиграл «Крыльям Советов». «Зенит» кроме «Ахмата» нанес поражение «Оренбургу» со счетом 0:1.

    Прогнозы и ставки

    По идее в расстановке сил ничего не должно измениться. Питерцы в хорошей форме, грозненцы испытывают проблемы.

    • Букмекеры дают такие котировки: 4.89 на «Ахмат», 4.12 на ничью, 1.66 на «Зенит». Вероятность выхода «Ахмата» в следующий раунд они оценивают коэффициентом 25.0.

    • LiveSport.Ru предлагает два варианта для ставок с коэффициентами 2.10 и 2.17. Подробнее в прогнозе редакции.

    • ИИ считает, что «Зенит» выиграет снова, на этот раз со счетом 2:1.

    Где смотреть

    Смотрите прямую трансляцию матча «Ахмат» — «Зенит», разбирайте статистику, результаты, изучайте букмекеров и коэффициенты на LiveCup.Run.

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