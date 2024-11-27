27 ноября в ответном матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России по футболу сыграют «Ахмат» и «Зенит». Начало игры — в 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — «Зенит», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ахмат»

Турнирное положение: в Кубке России команда из Грозного стала второй в своей группе, набрав девять очков за шесть матчей.

В чемпионате страны грозненцы идут только предпоследними и имеют в своем активе девять очков.

Грозненский коллектив смог забить 14 мячей, а в свои ворота пропустил целых 31.

Последние матчи: в прошлых турах ахматовцы уступили «Крыльям Советов» (1:2), «Зениту» (1:2) и «Пари НН» (0:2).

Лишь до этого «Ахмат» смог победить «Ростов» (3:2).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Также подопечные Сергея Ташуева крупно проиграли «Зениту» (0:3) в Кубке России.

Не сыграют: травмированы Бернард Бериша, Мирослав Богосавац, Владислав Камилов, Евгений Харин и Лукас Ловат.

Состояние команды: этот матч, конечно, во многом уже ничего не значит, потому что поражение в первом матче со счетом 0:3 ставит крест на амбициях команды. Правда, он все равно продолжит борьбу в пути регионов Кубке России.

Несмотря на это, главной задачей команды остается чемпионат, ведь там дела у «Ахмата» обстоят не лучшим образом. Цель — уйти из зоны вылета. Пока что коллектив показывает не очень яркий футбол.

«Зенит»

Турнирное положение: питерский коллектив на всех порах мчит к победе в Кубке России.

Питерцы без проблемы выиграли свою группу, набрав 16 очков из 18 возможных.

В чемпионате России команда из Санкт-Петербурга вернулась на первое место с 39 очками и на один балл опережает «Краснодар».

Последние матчи: в прошлых турах сине-бело-голубые переиграли «Оренбург» (1:0), «Ахмат» (2:1) и махачкалинское «Динамо» (2:1).

До этого же у действующих чемпионов страны была осечка в матче с «Локомотивом» (1:1).

Также коллектив с берегов Невы разбил «Ахмат» (3:0) в Кубке страны.

Не сыграют: травмированы Михаил Кержаков, Евгений Латышонок и Сергей Волков.

Состояние команды: победа в первой игре практически обеспечила «Зениту» выход в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. Осталось дело за малым. Практически наверняка Сергей Семак в этой игре будет применять ротацию состава.

После прошлого тура «Зенит» смог занять привычное для себя первое место в турнирной таблице РПЛ. Безусловно, в год столетия клуба все хотят видеть победу как в чемпионате страны, так и в Кубке.

Статистика для ставок

«Зенит» не проигрывает на протяжении 9 официальных матчей подряд

«Ахмат» проиграл 4 последних матча

«Зенит» выиграл у «Ахмата» 4 последних матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.60, а победа «Ахмата» — в скромные 6.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.70 и 2.17.

Прогноз: «Зенит» уже все решил, поэтому может особо не напрягаться, поэтому предположим, что если питерцы и выиграют, то только минимально.

Ставка: победа «Ахмата» с форой+1 за 2.10.

Прогноз: также предположим, что команды не будут сильно напрягаться и много в этой игре не забьют.

Ставка: тотал меньше 2,5 2.17