В РПЛ продолжает игровой уикенд. В 16-м туреу себя дома будут принимать. Встреча начнется в 14:00 мск.

«Крылья» перед этим матчем имеют неприятную серию из четырех поражений, которая тянется с конца октября. Началась она поражением от «Динамо» Мск в Кубке России (3:6). В РПЛ хозяевам не повело встретиться с «Краснодаром» (1:2) и ЦСКА (1:2). В таблице самарцы находятся на 13-м месте с 12 очками.

У «Ахмата» ситуация не лучше. Клуб проиграл 3 раза подряд. Гости их Грозного уступили «Зениту» 0:3 в Кубке и 1:2 в РПЛ, а также коллектив потерпел поражение от «Пари НН» со счетом 0:2. Имея 9 очков, «Ахмат» занимает 15-е место.

Календарь и таблица РПЛ

Прогнозы и ставки

Рассмотрим букмекерскую линию и прогнозы на этот поединок.

С небольшим перевесом фаворитом у букмекеров выступают хозяева — 2.28 и 3.25 на победу соответственно, 3.30 на ничью.

и на победу соответственно, на ничью. На LiveSport.Ru вышел прогноз от редакции с коэффициентом 1.84 .

вышел прогноз от редакции с коэффициентом . Искусственный интеллект сильнейшего не выявил и спрогнозировал ничью 1:1.

Прямая трансляция

Прямую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Ахмат» смотрите на LiveCup.Run. Статистика, результаты, коэффициенты — все это есть LiveCup.

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