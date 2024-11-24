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    «Крылья Советов» сыграют за тренера

    «Крылья Советов» — «Ахмат». Ставка (к. 1.84) и прогноз на чемпионат 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Ахмат»
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    Игорь Осинькин
    24 ноября в 16-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Крылья Советов» и «Ахмат». Начало встречи — 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — «Ахмат», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: после первого круга «Крылья Советов» идут рядом с зоной вылета с 12 очками в таблице РПЛ.

    Последние матчи: в 15-м туре команда Игоря Осинькина уступила на своем поле со счетом 1:2. Армейцы открыли счет на исходе первого тайма, но почти сразу после перерыва Игорь Дмитриев восстановил равенство, забив первый свой гол за «Крылья Советов». Тем не менее, концовка осталась за соперником, который забил на 84-й минуте.

    Ранее было поражение от «Акрона» в гостях (0:2) и дома от «Краснодара» (1:2).

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    • Не сыграют: давно травмирован полузащитник Витюгов.

    Состояние команды: в чемпионате России «Крылья Советов» не побеждают на протяжении 8 туров, постоянно идут разговоры об отставке Осинькина, но пока после вмешательства губернатора ограничились половинчатой мерой и убрали спортдира Сергея Корниленко. Но для некоторых деятелей самарцы слишком лакомый кусочек, чтобы так просто остановиться на полпути.

    «Ахмат»

    Турнирное положение: первый круг для грозненцев сложился очень неудачно. Сейчас «Ахмат» с 9 очками в таблице РПЛ на 15-м месте.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 15-м туре «Ахмат» дома проиграл «Зениту» со счетом 1:2. Команда быстро открыла счет после точного удара Адамова, который принадлежит питерцам, но уже до перерыва пропустила дважды. Второй тайм соперник играл умеренно и довел матч до своей победы.

    До этого было поражение в Кубке России от того же «Зенита» (0:3) и от «Пари НН» на своем поле со счетом 0:2.

    Не сыграют: травмированы — Харин, Богосовац, Бериша, дисквалифицирован — Камилов.

    Состояние команды: при Сергее Ташуеве результаты «Ахмата» не сильно улучшились. Команда как шла в зоне вылета, так и продолжает идти. Да, значительно улучшилась результативность, а игра стала намного ярче, но при этом в обороны появились дыры. Еще одна или два поражения и судьба Ташуева может быть предрешена.

    Статистика для ставок

    • В первом круге в Грозном игра завершилась ничейным исходом 1:1

    • В прошлом сезоне в Кубке России обе игры остались за «Ахматом» (3:1, 3:0)

    • Также были две игры в РПЛ, там «КС» выиграли в гостях (2:1), но уступили дома (0:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Крыльев Советов» дают 2,23, а на «Ахмат» — 3,50, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,84, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,03.

    Прогноз: оба тренера находятся под угрозой отставки, несмотря на то, что оба проповедуют атакующий футбол, вряд ли его тут можно будет увидеть, слишком уж велика цена ошибки. Этот матч будет настоящей битвой за 6 очков.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,84.

    Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант с домашней победой самарского клуба, пора им уже побеждать, состав у них сильнее, а у соперника немало отсутствует ключевых футболистов. «КС» пора уже сыграть и за тренера, которого там все любят.

    Ставка: победа «КС» плюс тотал меньше 3,5 за 3,0.

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    «Крылья Советов» — «Ахмат»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 24.11.2024. Прогнозы на футбол. «Крылья Советов» сыграют за тренера
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