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    Вильмар Барриос«Оренбург» — «Зенит». Онлайн
  • 11:12
    • «Оренбург» и «Зенит» огласили стартовые составы на матч 16-го тура РПЛ
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    ЦСКА — «Ростов»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Москва, 23 ноября, «ВЕБ Арена». В 14:15 по мск ЦСКА будет принимать «Ростов» в рамках поединка 16-го тура чемпионата России. Этой второй матч второго игрового дня.

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    Текущая форма ЦСКА оставляет желать лучшего. Команда потеряла очки в матче с «Факелом» (0:0) и «Спартаком» (0:2), после чего она не смогла добиться победы в матче Кубка России, сыграв по нулям с «Рубином». 10 ноября «армейцы» прервали свою безвыигрышную серию, одолев на выезде «Крылья Советов» 2:1.

    «Ростов» продемонстрировал характер в поединке Кубка России, в котором он минимально выиграл у «Спартака» (1:0), причем на выезде. Теперь в ответной игре «сельмашам» нужно отстоять результат, чтобы пройти в полуфинал плей-офф. 9 ноября гости на своем поле со счетом 3:1 одолели «Химки».

    Календарь и таблица РПЛ

    В преддверие матча ЦСКА занимает 6-е место с 27 очками, а «Ростов» — 8-е место с 17 баллами.

    Прогнозы и ставки

    Последние результаты «Ростова» дают надежду на интригу. Хотя на бумаге фаворитом он не является.

    Букмекеры считают фаворитом ЦСКА с коэффициентом 1.80. Ставки на победу «Ростова» принимаются с котировкой 4.70. На ничью можно поставить за 3.80.

    Эксперты LiveSport.Ru ожидают низовой тотал и упорную борьбу. Подробнее в прогнозе с коэффициентом 2.18.

    Такого же мнения искусственный интеллект. По его прогнозу ЦСКА выиграет 1:0.

    Прямая трансляция матча

    Прямую трансляцию матча ЦСКА — «Ростов» смотрите на LiveCup.Ru. Здесь вы найдете список букмекеров для ставок, коэффициенты, аналитику и многое другое.

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