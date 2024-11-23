Москва, 23 ноября, «ВЕБ Арена». В 14:15 по мскбудет приниматьв рамках поединка 16-го тура чемпионата России . Этой второй матч второго игрового дня.

Текущая форма ЦСКА оставляет желать лучшего. Команда потеряла очки в матче с «Факелом» (0:0) и «Спартаком» (0:2), после чего она не смогла добиться победы в матче Кубка России, сыграв по нулям с «Рубином». 10 ноября «армейцы» прервали свою безвыигрышную серию, одолев на выезде «Крылья Советов» 2:1.

«Ростов» продемонстрировал характер в поединке Кубка России, в котором он минимально выиграл у «Спартака» (1:0), причем на выезде. Теперь в ответной игре «сельмашам» нужно отстоять результат, чтобы пройти в полуфинал плей-офф. 9 ноября гости на своем поле со счетом 3:1 одолели «Химки».

Календарь и таблица РПЛ

В преддверие матча ЦСКА занимает 6-е место с 27 очками, а «Ростов» — 8-е место с 17 баллами.

Прогнозы и ставки

Последние результаты «Ростова» дают надежду на интригу. Хотя на бумаге фаворитом он не является.

Букмекеры считают фаворитом ЦСКА с коэффициентом 1.80. Ставки на победу «Ростова» принимаются с котировкой 4.70. На ничью можно поставить за 3.80.

Эксперты LiveSport.Ru ожидают низовой тотал и упорную борьбу. Подробнее в прогнозе с коэффициентом 2.18.

Такого же мнения искусственный интеллект. По его прогнозу ЦСКА выиграет 1:0.

Прямая трансляция матча

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