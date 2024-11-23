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    ЦСКА — «Ростов». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, РПЛ, 23 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Ростов»
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    Аббосбек Файзуллаев — полузащитник ЦСКА
    В рамках 16-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА на своем поле примет «Ростов». Поединок пройдет 23 ноября и начнется в 14:15 по мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Ростов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 23 Ноября 2024 года

    ЦСКА

  • Москва
    •  ЦСКА 14:15 Ростов

    Ростов

  • Ростов-на-Дону
    •

    ЦСКА

    Турнирное положение: Армейцы занимают 6-е место в таблице РПЛ с 27-ю очками в активе, отставая от 3-ки лидеров в чемпионате на 7 баллов после 15-и туров.

    ЦСКА в нынешнем сезоне далеко не лучшим образом выступает на своем поле, набрав лишь 10 очков из 21-го возможного. Команда занимает лишь 7-е место в лиге по этому показателю.

    ЦСКА — Ростов: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре РПЛ ЦСКА обыграл «Крыльев Советов» со счетом 2:1, забив победный гол на 84-й минуте. До этого армейцы сыграли вничью с «Рубином» (0:0) в Кубке России.

    В последних 11-и матчах во всех турнирах ЦСКА проиграл только 1 раз, трижды сыграла вничью и 7 раз победила. Единственное поражение армейцам нанес «Спартак» (0:2).

    Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

    Не сыграют: Максим Мухин и Рифат Жемалетдинов (у обоих — травмы).

    Состояние команды: В последнее время ЦСКА стал терять очки в РПЛ, отдаляясь от лидирующих позиций в чемпионате. Армейцам нужно регулярно побеждать, чтобы претендовать на топ-3.

    Лучший по результативности в ЦСКА — нападающий Тамерлан Мусаев, который забил 6 голов в 15-и матчах нынешнего сезона. Форвард входит в топ-10 лучших бомбардиров лиги.

    «Ростов»

    Турнирное положение: После 15-и туров команда располагается на 8-й позиции в РПЛ с 17-ю очками в активе. «Ростов» опережает зону стыковых матчей лишь на 5 баллов.

    Подопечные Валерия Карпина одни из худших в лиге по результатам гостевых встреч, занимая по этому показателю лишь 14-е место в лиге. «Ростов» набрал 5 очков на чужом поле из 21-го возможного.

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  • 14/11/2024

    • Последние матчи: В прошедшей встрече РПЛ команда одолела «Химки» со счетом 3:1, а до этого обыграла «Спартак» (1:0) в Кубке России, забив единственный гол на 72-й минуте.

    В последних 5-и поединках в рамках РПЛ «Ростов» выиграл только 1 раз, а также дважды проиграла и сыграла вничью. За этот период команда делила очки с «Динамо» (1:1) и «Пари НН» (1:1), а проиграла «Ахмату» (2:3) и «Спартаку» (0:3).

    Не сыграют: Эяд Эль-Аскалани и Алексей Миронов (у обоих — травмы).

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    Состояние команды: Хоть «Ростов» и занимает 8-е место, но команда все еще находится в зоне риска, ведь ростовчане опережают «красную» зону лишь на 5 баллов.

    Стоит отметить, что в последней очной встрече «Ростов» сыграл вничью с ЦСКА (0:0). Смогут ли на сей раз подопечные Карпина отобрать очки у армейцев? Большой вопрос...

    Статистика для ставок

    • В последних 11-и матчах во всех турнирах ЦСКА проиграл только 1 раз

    • «Ростов» выиграл только 1 матч из последних 8-и в РПЛ

    • В последних 5-и очных встречах команды трижды играли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ЦСКА — 1.75, победа «Ростова» — 4.70, ничья — 3.75.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.92 и 1.88 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что команды не будут бежать в атаку с первых минут.

    Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.18.

    Прогноз: Матч должен получится низовым. ЦСКА и «Ростов» будут играть на результат.

    Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.88.

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    ЦСКА — «Ростов»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 23.11.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ростов» дать бой армейцам?
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