В рамках 16-го тура российской Премьер-лиги ЦСКА на своем поле примет «Ростов». Поединок пройдет 23 ноября и начнется в 14:15 по мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Ростов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: Армейцы занимают 6-е место в таблице РПЛ с 27-ю очками в активе, отставая от 3-ки лидеров в чемпионате на 7 баллов после 15-и туров.

ЦСКА в нынешнем сезоне далеко не лучшим образом выступает на своем поле, набрав лишь 10 очков из 21-го возможного. Команда занимает лишь 7-е место в лиге по этому показателю.

Последние матчи: В прошлом туре РПЛ ЦСКА обыграл «Крыльев Советов» со счетом 2:1, забив победный гол на 84-й минуте. До этого армейцы сыграли вничью с «Рубином» (0:0) в Кубке России.

В последних 11-и матчах во всех турнирах ЦСКА проиграл только 1 раз, трижды сыграла вничью и 7 раз победила. Единственное поражение армейцам нанес «Спартак» (0:2).

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

Не сыграют: Максим Мухин и Рифат Жемалетдинов (у обоих — травмы).

Состояние команды: В последнее время ЦСКА стал терять очки в РПЛ, отдаляясь от лидирующих позиций в чемпионате. Армейцам нужно регулярно побеждать, чтобы претендовать на топ-3.

Лучший по результативности в ЦСКА — нападающий Тамерлан Мусаев, который забил 6 голов в 15-и матчах нынешнего сезона. Форвард входит в топ-10 лучших бомбардиров лиги.

«Ростов»

Турнирное положение: После 15-и туров команда располагается на 8-й позиции в РПЛ с 17-ю очками в активе. «Ростов» опережает зону стыковых матчей лишь на 5 баллов.

Подопечные Валерия Карпина одни из худших в лиге по результатам гостевых встреч, занимая по этому показателю лишь 14-е место в лиге. «Ростов» набрал 5 очков на чужом поле из 21-го возможного.

Последние матчи: В прошедшей встрече РПЛ команда одолела «Химки» со счетом 3:1, а до этого обыграла «Спартак» (1:0) в Кубке России, забив единственный гол на 72-й минуте.

В последних 5-и поединках в рамках РПЛ «Ростов» выиграл только 1 раз, а также дважды проиграла и сыграла вничью. За этот период команда делила очки с «Динамо» (1:1) и «Пари НН» (1:1), а проиграла «Ахмату» (2:3) и «Спартаку» (0:3).

Не сыграют: Эяд Эль-Аскалани и Алексей Миронов (у обоих — травмы).

Состояние команды: Хоть «Ростов» и занимает 8-е место, но команда все еще находится в зоне риска, ведь ростовчане опережают «красную» зону лишь на 5 баллов.

Стоит отметить, что в последней очной встрече «Ростов» сыграл вничью с ЦСКА (0:0). Смогут ли на сей раз подопечные Карпина отобрать очки у армейцев? Большой вопрос...

Статистика для ставок

В последних 11-и матчах во всех турнирах ЦСКА проиграл только 1 раз

«Ростов» выиграл только 1 матч из последних 8-и в РПЛ

В последних 5-и очных встречах команды трижды играли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ЦСКА — 1.75, победа «Ростова» — 4.70, ничья — 3.75.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.92 и 1.88 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что команды не будут бежать в атаку с первых минут.

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.18.

Прогноз: Матч должен получится низовым. ЦСКА и «Ростов» будут играть на результат.

Ставка: Тотал 2.5 меньше за 1.88.