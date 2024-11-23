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    Дубль Голенкова принес «Ростову» победу в матче с ЦСКА

    ЦСКА- «Ростов»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 16-го тура чемпионата России «Ростов» на выезде переиграл ЦСКА со счетом 2:1.

    Егор Голенков
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    Егор Голенков

    На гол Келлвена в первом тайме гости смогли ответить дублем Егора Голенкова во второй половине встречи.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    ЦСКА — Ростов 1:2
    Голы: 1:0 Хелвен (4'), 1:1 Егор Голенков (77'), 1:2 Егор Голенков (89') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Мойзес, Хелвен, Данил Круговой, Матвей Лукин, Саша Зделар, Кристиян Бистрович, Иван Обляков, Аббосбек Файзуллаев, Тамерлан Мусаев Ростов: Рустам Ятимов, Андрей Лангович, Умар Сако, Максим Осипенко, Илья Вахания, Кирилл Щетинин, Данил Глебов, Иван Комаров, Роналдо, Николай Комличенко, Мохаммад Мохеби Предупреждения: Данил Круговой (48'), Константин Кучаев (70'), Саша Зделар (90+2'), Егор Голенков (90+3')

    Календарь и таблица РПЛ

    ЦСКА с 27 очками идет шестым в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 20 баллами занимает восьмую строчку.

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