ЦСКА- «Ростов»: счет матча 1:2, обзор голов

Егор Голенков Фото: globallookpress.com
На гол Келлвена в первом тайме гости смогли ответить дублем Егора Голенкова во второй половине встречи.
Футбол. Россия. Премьер-лига
ЦСКА — Ростов 1:2
Голы: 1:0 Хелвен (4'), 1:1 Егор Голенков (77'), 1:2 Егор Голенков (89') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Мойзес, Хелвен, Данил Круговой, Матвей Лукин, Саша Зделар, Кристиян Бистрович, Иван Обляков, Аббосбек Файзуллаев, Тамерлан Мусаев Ростов: Рустам Ятимов, Андрей Лангович, Умар Сако, Максим Осипенко, Илья Вахания, Кирилл Щетинин, Данил Глебов, Иван Комаров, Роналдо, Николай Комличенко, Мохаммад Мохеби Предупреждения: Данил Круговой (48'), Константин Кучаев (70'), Саша Зделар (90+2'), Егор Голенков (90+3')
ЦСКА с 27 очками идет шестым в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 20 баллами занимает восьмую строчку.