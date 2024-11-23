В Лондонеприметв рамках матча 12-го тура АПЛ , который состоится на стадионе «Эмирейтс» и стартует в 18:00 мск.

Последний месяц выдался для «канониров» непростым. Они сыграли вничью с «Ливерпулем» (2:2) и «Челси» (1:1). У них было поражение от «Ньюкасла» (0:1). Помимо этого хозяева уступили миланскому «Интеру» (0:1) в Лиге чемпионов. Единственным положительным моментом была победа 3:0 над «Престоном» в Кубке лиги.

Гости выдали хороший отрезок. Сыграв вничью с «Челси» 1:1, они одержали три победы подряд. В числе побежденных «Лестер» (3:1), «Вест Хэм» (3:0) и «Кристал Пэлас» (1:0). В последний раз «Ноттингем» потерпел поражение от «Ньюкасла» 1:3, будучи на своем поле.

Календарь и таблица АПЛ

Отметим, что «Ноттингем» занимает 5-е место, «Арсенал» идет 4-м. Обе команды набрали по 19 пунктов.

Прогнозы и ставки

Рассмотрим, какие коэффициенты и прогнозы к этому матчу предлагают аналитики.

Букмекеры полагают, что «Арсенал» будет ближе к победе — 1.41 и 8.50 на успех одной и другой команды соответственно.

и на успех одной и другой команды соответственно. Эксперты LiveSport.Ru считают, что «Форест» заставит «Арсенал» понервничать. Подробнее в прогнозе с коэффициентом 2.20 .

считают, что «Форест» заставит «Арсенал» понервничать. Подробнее в прогнозе с коэффициентом . По прогнозу искусственного интеллекта «Арсенал» минимально выиграет у «Ноттингема» 1:0.

Трансляция матча

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