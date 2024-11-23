Арсенал Лондон
Ноттингем Форест
«Арсенал»
Турнирное положение: «Канониры» занимают 4-е место в таблице АПЛ с 19-ю очками в активе после 11-и туров. «Арсенал» отстает от лидерства в чемпионате на 9 баллов.
На своем поле команда уже потеряла драгоценные очки, занимая по результатам домашних встреч 6-е место в лиге. «Арсенал» набрал 11 баллов из 15-и возможных дома.
Арсенал Лондон — Ноттингем Форест: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом поединке «канониры» сыграли вничью с «Челси» (1:1), упустив минимальное преимущество на 70-й минуте. До этого «Арсенал» уступил «Интеру» (0:1) в рамках Лиги чемпионов.
В последних 5-и матчах во всех турнирах у «канониров» только 1 победа над «Престоном» (3:0) в рамках Кубка английской лиги, а также по 2 раза команда проиграла и сыграла вничью.
Не сыграют: Рикардо Калафьори и Такехиро Томиясу (у обоих — травмы).
Состояние команды: «Арсенал» все еще имеет шансы на победу в чемпионате Англии, но в этом сезоне у «канониров» далеко не все получается. Есть даже мнение, что команда находится в тупике и не сможет бороться за чемпионство в ближайшие годы.
В последней очной встрече «Арсенал» обыграл «Ноттингем Форест» со счетом 2:1. Смогут ли на сей раз «канониры» добыть драгоценные очки? Команда действительно может испытать проблемы и в предстоящем матче.
«Ноттингем Форест»
Турнирное положение: Команда располагается на 5-й позиции в АПЛ с 19-ю очками в активе. «Ноттингем Форест» набрал такое же количество баллов, сколько и у «Арсенала».
Стоит отметить, что «красные» — одни из лучших в лиге по результатам гостевых встреч. Команда занимает 2-е место по этому показателю, набрав 11 очков из 15-и возможных в гостях.
Последние матчи: В прошедшей встрече «Ноттингем Форест» проиграл «Ньюкаслу» (1:3), а до этого команда разгромила «Вест Хэм» (3:0). Матчем ранее «красные» одолели «Лестер» в гостях со счетом 3:1.
В последних 5-и встречах «Ноттингем Форест» проиграл только 1 раз, трижды победил и однажды сыграл вничью. За этот период команда также одолела «Кристал Пэлас» (1:0) и сыграла вничью с «Челси» (1:1).
Не сыграют: Данило (травма) и Ибраим Сангаре (не в форме).
Состояние команды: «Ноттингем Форест» выступает куда выше ожиданий, команда и близко не борется за выживание, а наоборот претендует на Лигу чемпионов по итогам сезона.
Нападающий команды Крис Вуд занимает 4-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ. За 11 встреч форвард забил 8 голов, этот форвард также является лидером в сборной Новой Зеландии.
Статистика для ставок
- В последних 5-и матчах «Ноттингем Форест» проиграл только 1 раз
- «Арсенал», напротив, выиграл только 1 встречу из последних 5-и
- «Ноттингем Форест» дважды обыгрывал «Арсенал» в последних 5-и очных матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Арсенала» — 1.35, победа «Ноттингем Форест» — 9.00, ничья — 4.90.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.00 соответственно.
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Прогноз: «Арсенал» сейчас испытывает проблемы, а «Ноттингем Форест», напротив, набрал ход. Команды должны поразить ворота как минимум по одному разу.
Ставка: Обе забьют за 2.20.
Прогноз: «Ноттингем Форест» точно даст бой «канонирам». Гости не проиграют крупно.
Ставка: Победа «Ноттингем Форест» с форой (+1.5) за 1.75.