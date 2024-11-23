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    «Ноттингем Форест» даст бой «канонирам»?

    «Арсенал» — «Ноттингем Форест». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, АПЛ, 23 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Ноттингем Форест»
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    Букайо Сака — вингер «Арсенала»
    В рамках 12-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» на своем поле примет «Ноттингем Форест». Поединок пройдет 23 ноября и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Ноттингем Форест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Ноября 2024 года

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 18:00 Ноттингем Форест

    Ноттингем Форест

  • Ноттингем
    •

    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Канониры» занимают 4-е место в таблице АПЛ с 19-ю очками в активе после 11-и туров. «Арсенал» отстает от лидерства в чемпионате на 9 баллов.

    На своем поле команда уже потеряла драгоценные очки, занимая по результатам домашних встреч 6-е место в лиге. «Арсенал» набрал 11 баллов из 15-и возможных дома.

    Арсенал Лондон — Ноттингем Форест: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке «канониры» сыграли вничью с «Челси» (1:1), упустив минимальное преимущество на 70-й минуте. До этого «Арсенал» уступил «Интеру» (0:1) в рамках Лиги чемпионов.

    В последних 5-и матчах во всех турнирах у «канониров» только 1 победа над «Престоном» (3:0) в рамках Кубка английской лиги, а также по 2 раза команда проиграла и сыграла вничью.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: Рикардо Калафьори и Такехиро Томиясу (у обоих — травмы).

    Состояние команды: «Арсенал» все еще имеет шансы на победу в чемпионате Англии, но в этом сезоне у «канониров» далеко не все получается. Есть даже мнение, что команда находится в тупике и не сможет бороться за чемпионство в ближайшие годы.

    В последней очной встрече «Арсенал» обыграл «Ноттингем Форест» со счетом 2:1. Смогут ли на сей раз «канониры» добыть драгоценные очки? Команда действительно может испытать проблемы и в предстоящем матче.

    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: Команда располагается на 5-й позиции в АПЛ с 19-ю очками в активе. «Ноттингем Форест» набрал такое же количество баллов, сколько и у «Арсенала».

    Стоит отметить, что «красные» — одни из лучших в лиге по результатам гостевых встреч. Команда занимает 2-е место по этому показателю, набрав 11 очков из 15-и возможных в гостях.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече «Ноттингем Форест» проиграл «Ньюкаслу» (1:3), а до этого команда разгромила «Вест Хэм» (3:0). Матчем ранее «красные» одолели «Лестер» в гостях со счетом 3:1.

    В последних 5-и встречах «Ноттингем Форест» проиграл только 1 раз, трижды победил и однажды сыграл вничью. За этот период команда также одолела «Кристал Пэлас» (1:0) и сыграла вничью с «Челси» (1:1).

    Не сыграют: Данило (травма) и Ибраим Сангаре (не в форме).

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    Состояние команды: «Ноттингем Форест» выступает куда выше ожиданий, команда и близко не борется за выживание, а наоборот претендует на Лигу чемпионов по итогам сезона.

    Нападающий команды Крис Вуд занимает 4-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ. За 11 встреч форвард забил 8 голов, этот форвард также является лидером в сборной Новой Зеландии.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и матчах «Ноттингем Форест» проиграл только 1 раз

    • «Арсенал», напротив, выиграл только 1 встречу из последних 5-и

    • «Ноттингем Форест» дважды обыгрывал «Арсенал» в последних 5-и очных матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Арсенала» — 1.35, победа «Ноттингем Форест» — 9.00, ничья — 4.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.00 соответственно.

    Прогноз: «Арсенал» сейчас испытывает проблемы, а «Ноттингем Форест», напротив, набрал ход. Команды должны поразить ворота как минимум по одному разу.

    Ставка: Обе забьют за 2.20.

    Прогноз: «Ноттингем Форест» точно даст бой «канонирам». Гости не проиграют крупно.

    Ставка: Победа «Ноттингем Форест» с форой (+1.5) за 1.75.

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    «Арсенал» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 23.11.2024. Прогнозы на футбол. «Ноттингем Форест» даст бой «канонирам»?
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