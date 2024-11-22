Итальянец Бьянки пополнил тренерский штаб «Пари НН»

Итальянский специалиствошел в тренерский штаб. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Бьянки завершает обучение на получение лицензии А-УЕФА, позволяющей быть помощником главного тренера в профессиональном футболе. Он прошёл курс и в ближайшее время планирует сдать экзамены.

"Пари НН" приветствует Андреа Бьянки в Нижнем Новгороде. Мы желаем успехов и плодотворной работы в тренерском штабе нашего клуба!» — написано в заявлении «Пари НН».

Ранее Бьянки работал в «Краснодаре», московском «Спартаке», итальянской «Вероне» и екатеринбургском «Урале».

После 15-и туров в российской Премьер-лиге «Пари НН» занимает 10-е место в таблице с 15-ю очками в активе.