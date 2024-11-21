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    Ван Нистелрой может возглавить одного из аутсайдеров АПЛ

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    Бывший нападающий мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой рассчитывает продолжить тренерскую карьеру в английской Премьер-лиге.

    Руд ван Нистелрой
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    Руд ван Нистелрой

    По информации Football Insider, уже в ближайшем будущем возможность назначения 48-летнего нидерландца могут рассмотреть как минимум три клуба.

    Речь идет о «Вулверхэмптоне», «Саутгемптне» и «Кристал Пэлас», которые находятся в конце турнирной таблице АПЛ по итогам 11 туров.

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    • В середине ноября ван Нистелрой покинул «Манчестер Юнайтед». На «Олд Траффорд» он был помощником Эрика тен Хага, а потом некоторое время занимал пост исполняющего обязанности главного тренера.

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