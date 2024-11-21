Невилл: В «МЮ» только что пришел новый тренер, а Каземиро и Рэшфорд спокойно поехали в США на отдых

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед»раскритиковал нападающего «красных дьяволов»и полузащитника

Рэшфорд и Каземиро во время ноябрьской паузы отправились в США, чтобы сходить на матч НБА с участием «Нью-Йорк Никс» и посетить Диснейленд в Орландо.

«Профессионализм, забота о теле и обеспечение наилучшей подготовки к следующей тренировке имеют решающее значение для каждого решения, которое вы принимаете в течение сезона.

Если говорить о мелких деталях, о том, чтобы быть максимально профессиональным и максимально подготовленным к тренировке, то это не лучший выбор места.

Я не так уж и беспокоюсь из-за поездки Рашфорда и Каземиро в США, но хочу сказать, что если у вас есть четырехдневный перерыв, а до Портленда 12 часов полета и восемь часов разницы во времени, то у вас сильная смена часовых поясов, и вы чувствуете себя тяжело.

Я задаю вопрос, основанный на профессионализме: вы играете плохо, команда проигрывает и идет 13-й в лиге, к вам приходит новый тренер — и вы бы выбрали эту поездку для перерыва, чтобы подзарядить батареи? Это не поездка для подзарядки. Это неправильно», — сказал Невилл в подкасте Stick to Football.

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Напомним, в середине ноября новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» стал португалец Рубен Аморим.