Россия может сыграть со сборной бразильской Серии А

Стало известно, с кем может сыграть сборнаяв 2025 году.

По информации журналиста Ивана Карпова, команда Валерия Карпина может провести товарищеский матч со сборной клубов бразильской Серии А.

Переговоры с клубами из южноамериканской лиги ведет местный промоутер.

Также отмечается, что такая встреча может стать просмотром игроков из бразильского чемпионата для российских клубов.

Среди других возможных соперников сборной России — Нигерия, Буркина-Фасо и Кот-д’Ивуар.

Матч со сборной Парагвая, отмененный в марте из-за теракта в Крокусе, может состояться только в 2026 году из-за плотного расписания у южноамериканской команды.

Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.