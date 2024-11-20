Россия может сыграть со сборной бразильской Серии А

Константин Тюкавин Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Ивана Карпова, команда Валерия Карпина может провести товарищеский матч со сборной клубов бразильской Серии А.
Переговоры с клубами из южноамериканской лиги ведет местный промоутер.
Также отмечается, что такая встреча может стать просмотром игроков из бразильского чемпионата для российских клубов.
Среди других возможных соперников сборной России — Нигерия, Буркина-Фасо и Кот-д’Ивуар.
Матч со сборной Парагвая, отмененный в марте из-за теракта в Крокусе, может состояться только в 2026 году из-за плотного расписания у южноамериканской команды.
Напомним, российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.