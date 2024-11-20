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    Россия может сыграть со сборной бразильской Серии А

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    Стало известно, с кем может сыграть сборная России в 2025 году.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    По информации журналиста Ивана Карпова, команда Валерия Карпина может провести товарищеский матч со сборной клубов бразильской Серии А.

    Переговоры с клубами из южноамериканской лиги ведет местный промоутер.

    Также отмечается, что такая встреча может стать просмотром игроков из бразильского чемпионата для российских клубов.

    Среди других возможных соперников сборной России — Нигерия, Буркина-Фасо и Кот-д’Ивуар.

    Матч со сборной Парагвая, отмененный в марте из-за теракта в Крокусе, может состояться только в 2026 году из-за плотного расписания у южноамериканской команды.

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