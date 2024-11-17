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    «Сочи» вырвал победу у «Тюмени» в Первой лиге

    «Тюмень» — «Сочи»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 19-го тура Первой лиги «Тюмень» проиграла «Сочи» — 0:1.

    Евгений Гошев
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    Евгений Гошев

    Гости играли лучше, создали больше моментов, но пробить вратаря тюменцев Евгения Гошева смогли только в компенсированное время.

    Автором победного гола стал молодой хавбек Руслан Барт.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Футбол. Россия. Первая лига
    Тюмень — Сочи 0:1
    Гол: 0:1 Руслан Барт (90+5') Тюмень: Евгений Гошев, Александр Бем, Максим Храмцов, Андрей Марьянов, Станислав Поройков, Давид Шавлохов, Данил Клёнкин, Артём Кулишев, Максим Петров, Данил Карпов, Александр Коротаев Сочи: Никита Карабашев, Олег Кожемякин, Руслан Магаль, Артём Макарчук, Кирилл Суслов, Кирилл Кравцов, Игнасио Сааведра, Мартин Крамарич, Павел Мелёшин, Кирилл Никитин, Владимир Писарский Предупреждения: Руслан Магаль (15'), Станислав Поройков (29'), Данил Карпов (52'), Александр Коротаев (56'), Максим Петров (59'), Данил Карпов (90+1'), Оливье Кенфак (90+4')

    В следующем туре «Сочи» примет «Уфу», а «Тюмень» отправится в гости к «Арсеналу».

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