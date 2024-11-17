«Тюмень» — «Сочи»: счет матча 0:1, обзор гола

Евгений Гошев Фото: 1fnl.ru
Гости играли лучше, создали больше моментов, но пробить вратаря тюменцев Евгения Гошева смогли только в компенсированное время.
Автором победного гола стал молодой хавбек Руслан Барт.
Футбол. Россия. Первая лига
Тюмень — Сочи 0:1
Гол: 0:1 Руслан Барт (90+5') Тюмень: Евгений Гошев, Александр Бем, Максим Храмцов, Андрей Марьянов, Станислав Поройков, Давид Шавлохов, Данил Клёнкин, Артём Кулишев, Максим Петров, Данил Карпов, Александр Коротаев Сочи: Никита Карабашев, Олег Кожемякин, Руслан Магаль, Артём Макарчук, Кирилл Суслов, Кирилл Кравцов, Игнасио Сааведра, Мартин Крамарич, Павел Мелёшин, Кирилл Никитин, Владимир Писарский Предупреждения: Руслан Магаль (15'), Станислав Поройков (29'), Данил Карпов (52'), Александр Коротаев (56'), Максим Петров (59'), Данил Карпов (90+1'), Оливье Кенфак (90+4')
В следующем туре «Сочи» примет «Уфу», а «Тюмень» отправится в гости к «Арсеналу».