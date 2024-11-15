Доривал: Сборной Бразилии не хватило удачи

Главный тренер сборной Бразилиивысказался о поединке против Венесуэлы (1:1).

«Мы все время старались созидать, это характерно для нашей команды. Считаю, что сегодня нам не хватило удачи.

Это была красивая, открытая игра. У обеих команд очень хорошо выглядела полузащита.

Надеюсь, мы продолжим совершенствоваться и расти, хотя сегодня Бразилия заслуживала лучшего результата», — приводит слова Доривала Жуниора Globo Esporte.

Таким образом, Бразилия набрала 17 очков и занимает третье место в группе. У Венесуэлы теперь 12 баллов и седьмая строчка.