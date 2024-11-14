В «Барселоне» прокомментировали новость об интересе к Холанну и Дьекерешу

Спортивный директорвысказался об интересе клуба к нападающемуи форварду

«Сначала мы должны понять, является ли Холанд тем футболистом, которого мы хотим видеть в будущем. Сейчас мы этого не знаем. На текущий момент нам не нужен новый форвард, ведь у нас есть Левандовский. У нас нет планов, связанных с новым нападающим. Это не приоритет.

Дьекереш — хороший игрок. Он уже давно забивает голы в Португалии. Нам известно о нём, как и о других, но сейчас это (трансфер Дьекереша) не является для нас приоритетом. Я приму решение, когда придёт время», — приводит слова Деку Mundo Deportivo.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры с 33 очками в активе после 13-и туров, опережая «Реал» на 6 баллов.