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    В «Барселоне» прокомментировали новость об интересе к Холанну и Дьекерешу

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    Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался об интересе клуба к нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанну и форварду «Спортинга» Виктору Дьекерешу.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    «Сначала мы должны понять, является ли Холанд тем футболистом, которого мы хотим видеть в будущем. Сейчас мы этого не знаем. На текущий момент нам не нужен новый форвард, ведь у нас есть Левандовский. У нас нет планов, связанных с новым нападающим. Это не приоритет.

    Дьекереш — хороший игрок. Он уже давно забивает голы в Португалии. Нам известно о нём, как и о других, но сейчас это (трансфер Дьекереша) не является для нас приоритетом. Я приму решение, когда придёт время», — приводит слова Деку Mundo Deportivo.

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