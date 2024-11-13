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    Альваро МоратаДания — Испания. Онлайн
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    Уругвай — Колумбия: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ФИФА ЧМ-2026 Сборная Уругвая Сборная Колумбии
    Уругвай и Колумбия идут в первой четверке турнирной таблицы. Хозяева на 4-м месте с 16 очками, а гости занимают 2-ю строчку с 19 баллами.

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    Таким образом, если Уругвай победит, то он сможет сравняться с «Кофейщиками» по очкам. При этом «Чарруа» не выигрывают уже четыре поединка. Колумбия же плохо играет на выезде. В этом розыгрыше она одержала только одну победу в пяти поединках.

    В первом круге турнира команды разошлись ничьей 2:2, а в июле на Копа Америка Уругвай проиграл Колумбии 0:1 на стадии полуфинала.

    Прогнозы и ставки

    Уругвай не проиграл ни одного матча дома и набрал 11 очков в пятив выступлениях. С учетом этого аналитики выставили соответствующие оценки.

    • Котировки букмекеров: 2.13 на Уругвай, 3.15 на ничью и 3.80 на Колумбию.


    • LiveSport.Ru дал прогноз с коэффициентом 1.95.

    • Искусственный интеллект ставит на то, что команды сыграют вничью 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Уругвай — Колумбия смотрите на LiveCup.Run. Помимо видео здесь доступны статистика, результаты и коэффициенты.

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