Таким образом, если Уругвай победит, то он сможет сравняться с «Кофейщиками» по очкам. При этом «Чарруа» не выигрывают уже четыре поединка. Колумбия же плохо играет на выезде. В этом розыгрыше она одержала только одну победу в пяти поединках.
В первом круге турнира команды разошлись ничьей 2:2, а в июле на Копа Америка Уругвай проиграл Колумбии 0:1 на стадии полуфинала.
Прогнозы и ставки
Уругвай не проиграл ни одного матча дома и набрал 11 очков в пятив выступлениях. С учетом этого аналитики выставили соответствующие оценки.
- Котировки букмекеров: 2.13 на Уругвай, 3.15 на ничью и 3.80 на Колумбию.
LiveSport.Ru дал прогноз с коэффициентом 1.95.
- Искусственный интеллект ставит на то, что команды сыграют вничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Уругвай — Колумбия смотрите на LiveCup.Run. Помимо видео здесь доступны статистика, результаты и коэффициенты.
22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету