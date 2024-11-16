Уругвай
Колумбия
Уругвай
Турнирное положение: Уругвай по итогам восьми туров квалификации на чемпионат мира занимает последнюю третью позицию с 16 очками.
Команда на шесть баллов отстает от лидера Аргентины, а также на три пункта — от второй в таблице Колумбии, тогда как ближайший преследователь Бразилия уступает лишь по дополнительным показателям.
Уругвай — Колумбия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 10-го тура квалификации на мундиаль сборная дома разошлась миром с Эквадором (0:0).
Перед этим «Селесте» в предыдущем туре отбора на чемпионат мира 2026 года потерпели поражение — их обидчиком стал Перу, выигравший со счетом 1:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах (четырех официальных и одном товарищеском) Уругвай ни разу не выиграл при четырех ничьих и одном поражении.
Такая форма не обещает хозяевам хороших шансов на победу, пусть даже и на своем поле, ведь соперник уж точно не уступает ему в классе, тогда как мировой исход выглядит более логичным результатом.
Дарвин Нуньес — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.
Колумбия
Турнирное положение: Колумбия после 10-ти поединков квалификации на ЧМ-2026 занимает вторую строчку с 19 очками в активе.
Команда на три балла отстает от лидера южноамериканского отбора Аргентины, а также на три пункта опережает третий в турнирной таблице Уругвай.
Последние матчи: в предыдущей игре в рамках 10-го тура отбора на чемпионат мира сборная на своем поле одержала разгромную победу над Чили (4:0).
Перед этим коллектив неожиданно потерпел поражение, с минимальным результатом уступив на чужом поле Боливии (0:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые были официальными в разных турнирах, Колумбия выиграла лишь дважды при двух поражениях и одной ничьей.
Такая форма все же не сулит гостям хороших шансов на победу, особенно если учесть фактор чужого поля, но и сыграть вничью для них также будет непросто против столь сильного соперника.
Луис Диас — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей Уругвай сыграл вничью
- в четырех из пяти последних матчей Уругвай не проиграл при тотал меньше 2,5 голов
- в пяти из семи последних матчей Колумбии забивала только одна команда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Уругвай — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.25. Ничья — в 3.05, успех Колумбии — в 3.60.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.55 и 1.50.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости не проиграли. При этом в данных поединках забивали меньше 2,5 голов.
При этом в трех из пяти последних матчей хозяева не выиграли при тотал меньше 2,5 голов.
Ставка: Уругвай не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в пяти из семи последних матчей Колумбии.
Ставка: забьет только одна команда за 2.25