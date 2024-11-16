В ночь на 16 ноября в рамках 11-го тура отборочного цикла к ЧМ-2026 в зоне Южная Америка сборная Уругвая на своем поле примет национальную команду Колумбии. Стартовый свисток будет дан в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Уругвай — Колумбия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Уругвай

Турнирное положение: Уругвай по итогам восьми туров квалификации на чемпионат мира занимает последнюю третью позицию с 16 очками.

Команда на шесть баллов отстает от лидера Аргентины, а также на три пункта — от второй в таблице Колумбии, тогда как ближайший преследователь Бразилия уступает лишь по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 10-го тура квалификации на мундиаль сборная дома разошлась миром с Эквадором (0:0).

Перед этим «Селесте» в предыдущем туре отбора на чемпионат мира 2026 года потерпели поражение — их обидчиком стал Перу, выигравший со счетом 1:0.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах (четырех официальных и одном товарищеском) Уругвай ни разу не выиграл при четырех ничьих и одном поражении.

Такая форма не обещает хозяевам хороших шансов на победу, пусть даже и на своем поле, ведь соперник уж точно не уступает ему в классе, тогда как мировой исход выглядит более логичным результатом.

Дарвин Нуньес — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.

Колумбия

Турнирное положение: Колумбия после 10-ти поединков квалификации на ЧМ-2026 занимает вторую строчку с 19 очками в активе.

Команда на три балла отстает от лидера южноамериканского отбора Аргентины, а также на три пункта опережает третий в турнирной таблице Уругвай.

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках 10-го тура отбора на чемпионат мира сборная на своем поле одержала разгромную победу над Чили (4:0).

Перед этим коллектив неожиданно потерпел поражение, с минимальным результатом уступив на чужом поле Боливии (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые были официальными в разных турнирах, Колумбия выиграла лишь дважды при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма все же не сулит гостям хороших шансов на победу, особенно если учесть фактор чужого поля, но и сыграть вничью для них также будет непросто против столь сильного соперника.

Луис Диас — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей Уругвай сыграл вничью

в четырех из пяти последних матчей Уругвай не проиграл при тотал меньше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей Колумбии забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Уругвай — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.25. Ничья — в 3.05, успех Колумбии — в 3.60.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.55 и 1.50.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости не проиграли. При этом в данных поединках забивали меньше 2,5 голов.

При этом в трех из пяти последних матчей хозяева не выиграли при тотал меньше 2,5 голов.

Ставка: Уругвай не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в пяти из семи последних матчей Колумбии.

Ставка: забьет только одна команда за 2.25