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    Вспомнит ли Уругвай о победах?

    Уругвай — Колумбия. Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, ЧМ-2026, 16 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Уругвай — Колумбия
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    Дарвин Нуньес
    В ночь на 16 ноября в рамках 11-го тура отборочного цикла к ЧМ-2026 в зоне Южная Америка сборная Уругвая на своем поле примет национальную команду Колумбии. Стартовый свисток будет дан в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Уругвай — Колумбия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 16 Ноября 2024 года

    Уругвай

  • Монтевидео
    •  Уругвай 03:00 Колумбия

    Колумбия

  • Санта-Фе-Де-Богота
    •

    Уругвай

    Турнирное положение: Уругвай по итогам восьми туров квалификации на чемпионат мира занимает последнюю третью позицию с 16 очками.

    Команда на шесть баллов отстает от лидера Аргентины, а также на три пункта — от второй в таблице Колумбии, тогда как ближайший преследователь Бразилия уступает лишь по дополнительным показателям.

    Уругвай — Колумбия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 10-го тура квалификации на мундиаль сборная дома разошлась миром с Эквадором (0:0).

    Перед этим «Селесте» в предыдущем туре отбора на чемпионат мира 2026 года потерпели поражение — их обидчиком стал Перу, выигравший со счетом 1:0.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах (четырех официальных и одном товарищеском) Уругвай ни разу не выиграл при четырех ничьих и одном поражении.

    Такая форма не обещает хозяевам хороших шансов на победу, пусть даже и на своем поле, ведь соперник уж точно не уступает ему в классе, тогда как мировой исход выглядит более логичным результатом.

    Дарвин Нуньес — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с пятью голами.

    Колумбия

    Турнирное положение: Колумбия после 10-ти поединков квалификации на ЧМ-2026 занимает вторую строчку с 19 очками в активе.

    Команда на три балла отстает от лидера южноамериканского отбора Аргентины, а также на три пункта опережает третий в турнирной таблице Уругвай.

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    • Последние матчи: в предыдущей игре в рамках 10-го тура отбора на чемпионат мира сборная на своем поле одержала разгромную победу над Чили (4:0).

    Перед этим коллектив неожиданно потерпел поражение, с минимальным результатом уступив на чужом поле Боливии (0:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые были официальными в разных турнирах, Колумбия выиграла лишь дважды при двух поражениях и одной ничьей.

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    Такая форма все же не сулит гостям хороших шансов на победу, особенно если учесть фактор чужого поля, но и сыграть вничью для них также будет непросто против столь сильного соперника.

    Луис Диас — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей Уругвай сыграл вничью

    • в четырех из пяти последних матчей Уругвай не проиграл при тотал меньше 2,5 голов

    • в пяти из семи последних матчей Колумбии забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Уругвай — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.25. Ничья — в 3.05, успех Колумбии — в 3.60.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.55 и 1.50.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости не проиграли. При этом в данных поединках забивали меньше 2,5 голов.

    При этом в трех из пяти последних матчей хозяева не выиграли при тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: Уругвай не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в пяти из семи последних матчей Колумбии.

    Ставка: забьет только одна команда за 2.25

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    Уругвай — Колумбия: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 16.11.2024. Прогнозы на футбол. Вспомнит ли Уругвай о победах?
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