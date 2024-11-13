В Краснодаре сборнаяпримет сборнуюв рамках международного товарищеского поединка.

До этого матча россияне выиграли 4 раза подряд, причем во всех случаях всухую и крупно. После разгрома Кубы со счетом 8:0 Россия разбила Сербию 4:0 и Белоруссию с тем же результатом. В начале сентября у команды Валерия Карпина была победа над Вьетнамом со счетом 3:0.

Бруней — скромная команда, которая мало забивает. Она вылетела из отборочного цикла Кубка Азии, поскольку не справилась с Восточным Тимором. За два матча плей-офф гости ни разу не забили.

Прогнозы и ставки

Вряд ли здесь есть какие-то вопросы и сомнения. Сборная России наверняка не испытает никаких трудностей в предстоящем поединке.

Коэффициенты букмекеров: Россия — фаворит с коэффициентом 1.45 , на ничью дают 4.30 , а на Бруней — 7.80 .

, на ничью дают , а на Бруней — . Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.26.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Россия — Бруней смотрите на LiveCup.Run. Помимо видео, на сайте доступны статистика, результаты, коэффициенты и составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 100€ Новым игрокам