ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эндж ПостекоглуAngeOut. «Тоттенхэм» не спасет даже увольнение Постекоглу
    Все новости спорта

    Россия — Бруней: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Брунея
    В Краснодаре сборная России примет сборную Брунея в рамках международного товарищеского поединка.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    До этого матча россияне выиграли 4 раза подряд, причем во всех случаях всухую и крупно. После разгрома Кубы со счетом 8:0 Россия разбила Сербию 4:0 и Белоруссию с тем же результатом. В начале сентября у команды Валерия Карпина была победа над Вьетнамом со счетом 3:0.

    Бруней — скромная команда, которая мало забивает. Она вылетела из отборочного цикла Кубка Азии, поскольку не справилась с Восточным Тимором. За два матча плей-офф гости ни разу не забили.

    Прогнозы и ставки

    Вряд ли здесь есть какие-то вопросы и сомнения. Сборная России наверняка не испытает никаких трудностей в предстоящем поединке.

    • Коэффициенты букмекеров: Россия — фаворит с коэффициентом 1.45, на ничью дают 4.30, а на Бруней — 7.80.

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.26.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Россия — Бруней смотрите на LiveCup.Run. Помимо видео, на сайте доступны статистика, результаты, коэффициенты и составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 100Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Испанцы подтвердят статус фаворита
  • Дания — Испания. Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Команда Карпина не заметит Бруней
  • Россия — Бруней. Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • Команды порадуют голами
  • Португалия — Польша. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.08
  • Экспресс дня 15 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Дания — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Россия — Бруней
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Португалия — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Швейцария — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Шотландия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.57
  • Прогноз на матч Пол — Тайсон
  • Бои
  • Завтра в 06:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Торпедо — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Грузия — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры